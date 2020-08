El papel aguanta todo: los implicados no aprendieron nada

He hecho de la investigación y del análisis de las dinámicas económicas, sociales y políticas el eje de mi vida profesional, durante más de 40 años. Y cada día crece más mi incredulidad sobre la conducta y las expresiones de quienes han dominado el quehacer político en Puerto Rico a lo largo de ese mismo período.

Resulta que ayer, el Tribunal Supremo emitió una decisión bien fundamentada, que permite contener la locura que estalló el domingo en el manejo de las primarias del PPD y el PNP. Una decisión que confirma la impericia, la incapacidad y la irresponsabilidad con que la Comisión Estatal de Elecciones, como institución, ha manejado el proceso. En esta decisión hay varias referencias a la insuficiente capacidad de gestión del presidente de la CEE, funcionario antes vinculado al Supremo en diferentes cargos, pero no se formulan acusaciones de negligencia en el desempeño de sus funciones. Seguramente, porque los jueces entienden que no solo él es responsable de lo ocurrido, sino también los partidos políticos involucrados en la primaria, cuyos presidentes, violando una ley, se arrogaron el poder de paralizar el proceso. Pero no desean agregar sal a una herida.

En todo caso, lo que me sorprende es que hoy los implicados en esta intricada madeja de errores, omisiones, e irresponsabilidades aplauden la decisión del Supremo y aducen que la misma confirma que ellos estaban en lo correcto. No sé si reír por la payasada, o llorar por las implicaciones de esas posturas.

Thomas Rivera Schatz, por ejemplo, señaló que el Tribunal Supremo “validó la decisión que tomaron las Juntas de Primarias del PNP y el PPD”. Con ello ha buscado lavarse las manos de toda responsabilidad por el desastre. Lo que correspondía era asumirla con valentía, porque él fue el principal articulador de varios procesos que incidieron en el caos; por ejemplo: i) de que se despidieran en la CEE a las y los funcionarios con más calificaciones y experiencia en el manejo de procesos electorales, producto de su empecinamiento por firmar el nuevo Código Electoral; y ii) por el atraso de cargar los camiones que iban a los colegios electorales, dado que el PNP no estaba listo con la preparación de papeletas para la primaria especial de quien habría de sustituir a Larry Seilhamer en el Senado.

Las declaraciones del presidente del PPD, Aníbal José Torres, también nos dejan en una pieza: “Me siento satisfecho con la determinación del Tribunal Supremo, el cual validó, de forma unánime, las decisiones tomadas por este servidor como presidente del Partido Popular Democrático y por nuestro comisionado electoral Lind Merle Feliciano el pasado domingo 9 de agosto”. De mi lectura de la decisión del Supremo, no hay nada que me lleve a concluir que se validaron las acciones del 9 de agosto. La decisión del Supremo sí deja claro que, frente a la situación surgida el 9 de agosto, se ofrece un remedio para evitar más daños. Para mí, y para muchas personas, sigue flotando en el ambiente la pregunta de por qué el presidente del PPD concurrió con Rivera Schatz a paralizar el proceso de votación. Y dos días después, llamó a divulgar los resultados electorales del 9 de agosto. Entonces, ¿cómo puede decir que celebra la decisión del Supremo y que la misma valida sus actuaciones?

Algunos candidatos también celebraron la decisión aduciendo victoria personal, cuando el día antes habían hecho expresiones contrarias a lo dispuesto por el Tribunal Supremo.

Pedro Pierluisi celebró que se pudiera continuar la primaria este próximo domingo y que se pudiera “proteger el resultado parcial para asegurar que se cuente el voto como fue emitido, lo cual es lo más importante”.

Pero el domingo había dado instrucciones a sus funcionarios de que imprimieran los resultados de la votación en los colegios, los fotografiaran y difundieran para demostrar que iba ganando.

Eduardo Bhatia también aplaudió la decisión del Tribunal y responsabilizó a “la corrupción e ineptitud” del Partido Nuevo Progresista, “que ha abierto una herida profunda en nuestra democracia”. Yo estoy convencida de que así ha sido. Pero seamos honestos, ¿se le olvidó que el PPD estuvo involucrado directamente en la “ineficiencia” de la CEE y accedió a paralizar el proceso de votación, violando la ley de primarias?

¿Y qué decir de las expresiones de la comisionada residente, en las que avaló la decisión del Supremo a la vez que expresó que no es parte del equipo de trabajo de “esta administración”, refiriéndose a la del Partido Nuevo Progresista? ¡Mejor que se lave las manos para combatir al coronavirus, pero que acepte su responsabilidad por la ingobernabilidad que su partido ha aportado a Puerto Rico!

En fin, que el papel – o el mensaje virtual- aguanta todo y quienes nos han gobernado siguen pensando en que los electores tienen memoria corta. Siguen creyendo que se pueden zafar diciendo hoy una cosa y mañana otra. Es patético. Personalmente, pienso que la decisión del Supremo salva la situación, pero que debió ser más fuerte y fijar responsabilidades porque los implicados no parecen haber entendido, ni aprendido nada, de la experiencia del 9 de agosto.

Las elecciones generales están a la vuelta de la esquina y ya cruzamos el peligroso umbral de la ingobernabilidad. ¿Queremos que esa siga siendo nuestra realidad cotidiana?