El peso de un pisacorbatas

Hace unos días me preparaba para una reunión por Zoom con el nuevo Canciller de mi universidad. Era una reunión de cortesía programada con los miembros del profesorado. Mientras me ajustaba la corbata frente al espejo de mi cuarto, pensaba en un pisacorbatas.

El pisacorbata es una prenda que fija la corbata en su lugar. Hoy está en desuso, pero era muy popular cuando yo era niño. Este pisacorbata en particular estaba bañado en oro, tenía el sello del presidente de los Estados Unidos estampado y tenía grabada la firma de Richard Nixon.

El “clip” fue un regalo que me trajeron mis padres a su regreso de un viaje a Washington DC en 1971 cuando se reunieron con el presidente. Mi abuela había muerto un año antes, y Mami fungía como primera dama. Mi abuelo invitó a Mami y a Papi a que lo acompañaran a la visita de cortesía. Al final de la entrevista en la Casa Blanca, el presidente les obsequió con dos pisacorbatas, “para los varones”, dijo. Yo tenía nueve años.

El presidente Nixon grababa todo lo que se decía en la Oficina Ovalada. Y este verano pasado descubrí que la grabación que correspondía a aquella visita se podía oír por internet. Naturalmente la curiosidad me mataba y seguí el link que me llevó a la entrevista. Aunque la calidad de la grabación era pobre, y estaba editada, se podía oír la conversación que tuvo mi abuelo con el presidente. La entrevista dura menos de quince minutos. El objetivo de mi abuelo era invitar a Nixon a Puerto Rico. Logró su cometido. Pero Nixon nunca visitó Puerto Rico como presidente.

En la grabación, hay un momento que me sorprendió. El presidente se refiere a los cubanos emigrados a la Florida y los compara a los africano-americanos del Sur de los Estados Unidos. “Generalmente (dice) los negros del sur no trabajan mucho, ¿saben lo que digo? No tienen ganas, los cubanos sí que tienen ganas. Están empeñados. Es lo primero que dicen, están empeñados en triunfar, y yo apuesto a ellos…”. El racismo del presidente cuelga en el aire. Nadie dice nada. Nixon cambia el tema.

En la biografía de mi abuelo, hay una foto del momento después de la reunión. Mi abuelo y Nixon conversan. Mami está vestida con un traje primaveral a cuadros que no recuerdo. Papi está fuera de la foto. Mi abuelo y Nixon están a gusto, pero Mami se ve incómoda. Tiene los brazos cruzados en su cintura, como defendiéndose de los dos hombres engabanados. Sonríe nerviosamente desde el margen.

Casi cincuenta años después pienso en el pisacorbatas antes de hablar con el Canciller. No sé lo que hice con él. Nixon fue censurado y renunció a la presidencia. Nunca me lo puse por vergüenza. Cuando le hago el cuento a mi esposa, nos preguntamos lo que valdría hoy. La pregunta me hace pensar en su peso real; la marca de un privilegio bañado en oro, y la recompensa por un silencio cómplice.