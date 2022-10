El PPD, entre la crisis y el vacilón

Los puertorriqueños estamos atrapados en un laberinto del cual no aparenta haber salida, salvo por el aeropuerto internacional. El Partido Popular Democrático (PPD), en lugar de presentarse como esperanza ante ese pueblo errante, está ensimismado en sus propios vericuetos. En su estado actual, errático y en crisis permanente, no es alternativa - por malo que pueda ser su contrincante - para un pueblo que busca estabilidad, y un liderazgo con temple y visión. Si no puede poner su propia casa en orden, ¿cómo acaso podrá hacerlo para Puerto Rico?