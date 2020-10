El Premio Nobel de Literatura y el milagro de la poesía

Nadie nunca sabrá decir con exactitud qué es la poesía, aunque habita en todas partes. Me gusta decir que es la forma de la belleza que, desde cualquier emoción, persigue el encuentro con alguien. Hay un verso de Louise Glück en su poema Visitors from Abroad que captura una de las formas de ese encuentro: “Every time I say ‘I’, it refers to you”.