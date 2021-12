El prójimo-próximo en estos tiempos

No cabe duda de que estamos viviendo tiempos difíciles. No solo por los estragos de la pandemia y las medidas tomadas para combatirla, sino porque, desde el huracán María, nuestro país, y por lo tanto casi cada una de las personas que aquí habitamos, hemos enfrentado situaciones muy complejas. Sobrevivir en estos tiempos se ha convertido para muchos en la única forma de seguir existiendo. Pero para mí la palabra sobrevivir no tiene connotaciones negativas, sino que se trata de ese esfuerzo consciente que hace cada persona para seguir siendo, para cambiar si hay que hacerlo y hasta para ver la vida de otra forma.