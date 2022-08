El regreso a las escuelas inservibles del Departamento de Educación

De niño y adolescente, desde semanas antes de comenzar el nuevo año escolar, me pasaba contando los días para el regreso a la escuela. Sería la ocasión para estrenar uniforme y zapatos nuevos, volver a ver a mis compañeros de clase y a la novia que no veía desde mayo, y para conocer a mis nuevos maestros. Ese primer día de clases era placentero y lleno de entusiasmo para todos, que parecíamos estar en la misma sintonía de un regreso feliz. La escuela estaba siempre bien pintada o, al menos, presentable, y en los salones de clase los pupitres limpios y todo bien puesto. Los baños funcionaban. No recuerdo que tuviéramos comején ni sabandijas. Tampoco filtraciones en los techos. No había matorrales en los alrededores ni equipo dañado o abandonado en los predios. Aunque estudiaba en “la pública”, en realidad nunca tuve nada que envidiar —respecto a los acomodos escolares— a los hijos de las familias pudientes de Yauco que iban al Holy Rosary.