Puerto Rico acaba de elegir un nuevo gobierno. Lo hizo de manera contundente, sin duda y sin ambages, colocando predominantemente la responsabilidad de gobernanza y gestión pública en el Partido Nuevo Progresista y en la gobernadora electa, Jennifer González Colon. En las democracias, esa contundencia en el favor público es importante, ya que no le permite a los que fueron electos la justificación de no tener el poder completo para hacer gobierno. Es lo que el gurú de la gestión pública, Luis F. Aguilar Villanueva, llamo el poder disminuido, ese que se tiene, pero se comparte con otras facciones también electas. Obviamente ese no será el caso en Puerto Rico, durante el próximo cuatrienio.