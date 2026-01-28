Opinión
Punto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Silverio Pérez
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:El reto de cerrar ciclos

Quien sabe cerrar ciclos puede, con manos limpias y memoria clara, abrir otros nuevos, opina Silverio Pérez

28 de enero de 2026 - 10:45 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El abuso criminal de los agentes del ICE en Minnesota, es el triste retrato de ese colapso que puede encaminar a esa nación a una nueva guerra civil, escribe Silverio Pérez. (Robert F. Bukaty)

La vida nos lo grita cada segundo, cada minuto, cada hora, cada día que termina y comienza otro. Pero los seres humanos nos apegamos, tal vez por el miedo a la muerte, o ilusionados con la inmortalidad, a lo conocido, a lo que nos hemos acostumbrado, aunque sea tóxico. Dejar la ingeniería y optar por lo que me apasionaba –la música, las comunicaciones y la escritura– fue mi primer gran cierre de ciclo. Luego, terminar programas de radio y televisión que estaban siendo exitosos o cerrar mi participación en agrupaciones que ya eran parte de mi DNA, me siguieron demostrando que, si uno no tiene la valentía de cerrar ciclos, alguien, o algún evento o circunstancias, te obligará a hacerlo. Así es la vida.

