Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Juan Carlos del ValleJuan Carlos del Valle
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La muerte del enfermero Alex Pretti no puede quedar impune

El uso excesivo o letal de la fuerza por parte de agentes del orden no puede normalizarse bajo ninguna circunstancia

27 de enero de 2026 - 5:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El uso excesivo o letal de la fuerza por parte de agentes del orden no puede normalizarse bajo ninguna circunstancia, mucho menos cuando la víctima es un profesional de la salud, como Alex Pretti, escribe Juan Carlos del Valle. (Adam Gray)

El asesinato del enfermero Alex Pretti, de 37 años, a manos de agentes federales constituye un hecho de extrema gravedad que no puede ni debe tratarse como un evento aislado. Desde una perspectiva jurídica, ética y social, este caso representa una posible violación al principio fundamental de protección a la vida, consagrado tanto en la Constitución de los Estados Unidos como en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Desde una perspectiva humana, representa algo aún más devastador: la muerte de un servidor público de la vida a manos del propio aparato del Estado.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
ICE-HSIMinnesotaEnfermerosEstados UnidosDonald Trump
ACERCA DEL AUTOR
Juan Carlos del Valle

Juan Carlos del Valle

Arrow Icon
Enfermero
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: