La muerte del enfermero Alex Pretti no puede quedar impune
El uso excesivo o letal de la fuerza por parte de agentes del orden no puede normalizarse bajo ninguna circunstancia
27 de enero de 2026 - 5:00 PM
27 de enero de 2026 - 5:00 PM
El asesinato del enfermero Alex Pretti, de 37 años, a manos de agentes federales constituye un hecho de extrema gravedad que no puede ni debe tratarse como un evento aislado. Desde una perspectiva jurídica, ética y social, este caso representa una posible violación al principio fundamental de protección a la vida, consagrado tanto en la Constitución de los Estados Unidos como en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Desde una perspectiva humana, representa algo aún más devastador: la muerte de un servidor público de la vida a manos del propio aparato del Estado.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: