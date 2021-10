El reto de la mediación

La mediación es una palabra de uso tan común que no es de extrañar que se piense en ella cuando surgen conflictos, más aún en los últimos tiempos en que estos son la orden del día, en todos los niveles. Lo positivo de lo anterior es que pensemos en recurrir a la mediación, ya sea desde el principio cuando surge el conflicto o cuando los métodos adversativos que tanto conocemos, como los tribunales, no parecen ser la mejor forma de atenderlo. En esto último incluyo, claro, la pérdida de paciencia de quienes presiden procesos adversativos y de aquellos sometidos a los mismos. Por otro lado, el que la palabra mediación no suene sofisticada, y sea fácil de pronunciar, lleva a que se tome de manera simplista.