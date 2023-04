El “spanglish” de Madison Anderson en La Casa de los Famosos

Madison, su “spanglish” y La Casa de las Famosos. ¿Es esto una reafirmación del ser puertorriqueño? Claro que sí, ahora más que nunca.

Miles de latinos en todo el mundo han seguido de cerca las incidencias del “reality show” de la cadena Telemundo. La única boricua allí es Madison Anderson Berríos, una talentosa exreina de belleza y cantante, quien se caracteriza por su marcado acento en inglés, idioma en el que piensa, pero se reafirma en hablar su “spanglish”, porque ella es puertorriqueña.

Esa acción, por sí misma, es una prueba de su tenacidad y su amor por Puerto Rico. Pero es mucho más que eso. Madison representa una nueva generación que se reafirma en su cultura, aunque mezcle los idiomas.

Quizás esa es una de las razones que ha hecho que el público, de forma reiterada, siempre la “salva” de una eliminación. Madison representa el sentir de millones de hispanos, incluyendo puertorriqueños, que viven entre dos idiomas de padres que hablaban español, pero ellos han crecido con el idioma inglés. Eso no los limita a sentir su identidad latina, eso se lleva en la sangre.

Publico apoya nuevamente la permanencia de Madison Anderson en La Casa de los Famosos

Madison Anderson, Miss Universe Puerto RIco 2019 (Instagram)

Críticas a productores por propiciar conversación incómoda con Madison Anderson

¡Qué mensaje tan claro comunica Madison con su spanglish!

Una parte clave de lo que somos se refleja en los puertorriqueños que han tenido que salir del territorio, de nuestro archipiélago. Porque siempre hemos sido siempre un pueblo de diáspora, precisamente por nuestra condición política.

Unos meses antes del Verano del 2019, la Oficina del Censo anunciaba que los puertorriqueños constituían el segundo grupo de población hispana más numeroso en Estados Unidos y que ya representaban el 10% de la población. En aquel momento, hace apenas cuatro años, se estimaba que 5.6 millones de puertorriqueños vivían en el “mainland”. Mientras, en la isla, entonces éramos 3.4 millones. Es decir, ya desde el 2019 el Censo reflejaba que éramos y somos los segundos más numerosos, superados únicamente por los mexicanos.

Madison Anderson Berríos es un ejemplo del resultado de ese movimiento poblacional y no debemos mirarla con menosprecio porque no se comunica perfectamente en español. Ahora más que nunca, nuestro pueblo sabe quiénes son y qué representan los boricuas en la diáspora. Son defensores probados de nuestra cultura y puertorriqueñidad, sea en inglés, en español o en “spanglish”. Lin Manuel Miranda y Jennifer López ¿acaso no se sienten puertorriqueños?

Jóvenes como Madison se han criado entre dos mundos donde los idiomas se entrelazan entre el hogar, el trabajo, los amigos. Para ella el inglés fue su idioma primario, pero eso no la hace menos puertorriqueña. Claro que ahora tenemos un Bad Bunny que ha dado un ejemplo en todo el planeta de que el éxito se puede lograr en español, pero su español tampoco es académico, es calle y además lo mezcla con el inglés.

Fuentes históricas establecen que la palabra “spanglish” fue utilizada por primera vez en la mitad del siglo XX por Don Salvador Tió, el insigne escritor puertorriqueño quien lo utilizó para criticar la influencia de la lengua inglesa sobre la española en Puerto Rico.

El “spanglish” es sin duda el resultado de una mezcla de culturas diferentes y forma parte de la evolución del lenguaje en un mundo pleno de diversidad. Es un fenómeno lingüístico y cultural interesante del que veremos una amplia discusión durante mucho tiempo.

Pero mientras el debate del spanglish continúa, Madison Anderson Berrios, boricua, debería ser la indiscutible ganadora de La Casa de los Famosos

