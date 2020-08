El Tribunal Supremo defendió su sitial

La decisión que el Tribunal Supremo de Puerto Rico emitió ayer en la tarde tiene el efecto de darle un mínimo grado de certeza a las fallidas primarias. Pero, más importante aún, al igual que el año pasado tras el Verano de 2019, el alto foro judicial se creció como el último reducto institucional capaz de llenar el gigantesco vacío que, por diseño o incompetencia, las ramas políticas han dejado en la sociedad puertorriqueña.

Los jueces y juezas del máximo foro judicial reconocieron la magnitud de la decisión que tenían entre manos y, poniendo al lado sus múltiples y válidas diferencias, resolvieron de forma unánime las controversias medulares de los pleitos surgidos tras el fiasco electoral del domingo, 9 de agosto de 2020.

Al resolver de forma unánime, el Tribunal Supremo tuvo claro que, cuando la democracia pende de un hilo, hablar con una sola voz tiene un efecto estabilizador necesario.

Después de Watergate en 1974, la Corte Suprema federal resolvió 8-0 que Richard Nixon debía entregar las grabaciones que consignaban actos criminales. Más recientemente, justo el año pasado, el Supremo puertorriqueño determinó unánimemente que Pedro Pierluisi había juramentado como gobernador al margen de la Constitución.

PUBLICIDAD

El Tribunal Supremo resolvió hoy miércoles, de forma sensata, que los votos ya emitidos el pasado domingo eran válidos y que quienes no hubiesen podido emitir su papeleta podrían hacerlo este próximo domingo, 16 de agosto.

Los jueces del Supremo rechazaron la propuesta de la gobernadora Wanda Vázquez Garced de invalidar el 95 por ciento de los votos emitidos y de comenzar desde cero la primaria, lo cual hubiese tronchado el sufragio legítimo de decenas de miles de puertorriqueños que acudieron a las urnas convocados por una ley y desafiando el COVID-19 para participar de los procesos que nos guían como sociedad.

Donde no hubo consenso fue en el asunto menos trascendental - realmente secundario - sobre si debían o no divulgarse los resultados de los votos ya emitidos. Interesante, y problemático, es que el Tribunal Supremo haya ordenado que no se divulguen los resultados, cuando el Partido Popular Democrático (PPD) – que se aprestaba a hacerlo – no era parte del litigio y, en teoría, no existe jurisdicción sobre dicha entidad.

No obstante, al Tribunal Supremo le tocó la desagradable tarea de desenredar entuertos creados por la Comisión Estatal de Elecciones y los partidos Nuevo Progresista y Popular Democrático. Llenaron el vacío que le correspondía atender a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a la Asamblea Legislativa.

Mediante la convocatoria a una sesión extraordinaria, la Cámara de Representantes y el Senado pudieron haber legislado para paliar la crisis creada. Ante esa falla, la rama judicial tuvo que, para todos los efectos prácticos, dar un manual de instrucciones sobre cómo se debe correr el proceso primarista.

PUBLICIDAD

La decisión judicial emitida al atardecer – como todo trabajo hecho con prisa y con la intervención de nueve jueces – está lejos de ser perfecto. Sin embargo, la perfección no puede ser enemigo de lo bueno y lo práctico.

El Tribunal Supremo defendió una vez más su sitial en Puerto Rico como la única institución capaz de, si no remediar, detener los desmadres que los demás organismos de nuestro Estado crean cada vez con mayor frecuencia.