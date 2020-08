El Tribunal Supremo también ha ganado

El ejercicio democrático de primarias que acaba de finalizar ha dado muestras de nuestra resiliencia también en materia de derecho electoral. La debacle inicial no fue nuestra, sino de aquellos que teniendo la responsabilidad legal de viabilizar la voluntad de miles de electores se lo tomaron a la ligera, como si se tratara de elecciones de las directivas de las clases graduandas del país. De no haber sido por la pronta y contundente intervención del Tribunal Supremo de Puerto Rico todavía estaríamos en medio de aquel tiroteo de culpas. Sin embargo, por segunda vez en doce meses, nuestro más alto foro judicial ha venido al rescate de la institucionalidad con una solución unánime, juiciosa y aceptable para todos.

El hecho de que la pasada semana no pudiera predecirse cómo el Tribunal Supremo resolvería las cuestiones en controversia ha sido un gran paso. La bandera-enseña del Poder judicial flotó airosa. El verdadero “poder” del Poder Judicial reside en el prestigio de sus decisiones. Sus sentencias son eficaces porque son respetadas, no porque el Poder Judicial tenga el poder real de ponerlas en vigor con sus propios medios, pues no los tiene.

No olvidemos que el Poder Ejecutivo, para llevar a cabo su función constitucional de hacer cumplir las leyes aprobadas por el Poder Legislativo, tiene a su disposición los cuerpos de Policía, agentes del NIE, vigilantes de Recursos Naturales, agentes de Rentas Internas, etc. Ambos —el Ejecutivo y el Legislativo— son Poderes con verdadero “poder” desde todo punto de vista para ejecutar las leyes del país.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el Poder Judicial es la rama con menos “poder” tangible. No cuenta con fuerzas numerosas y equipadas para hacer cumplir sus sentencias. Solo tiene a su disposición un grupo no muy numeroso de alguaciles cuyas funciones son muy limitadas: mantener el orden en los salones de justicia, arrestar por desacato, entregar citaciones y emplazamientos, realizar embargos y desahucios, custodiar detenidos en tránsito entre los tribunales y las cárceles, custodiar a jurados “secuestrados” durante los juicios y brindarle escolta a los jueces del Supremo. La fortaleza del Poder Judicial reside en que sus decisiones sean acatadas por los litigantes, que sean reconocidas como actuaciones justas y razonables, que ningún sector poblacional se sienta oprimido innecesaria y burdamente por el percibido capricho de los jueces. Lo que no significa que sus decisiones sean siempre aceptadas por el ciento por ciento de las personas, porque en la práctica solo lo son probablemente por el cincuenta por ciento, es decir, por los que ganan.

El día impensable en que el Poder Ejecutivo decida afirmativamente no acatar una decisión judicial (el arresto de un gobernador, por ejemplo) sería el caos, porque los efectivos de la Fuerza de Choque y demás policías superan en número y armas a los alguaciles. Entonces, ¿qué nos queda para que lo impensable no suceda? Que la ciudadanía continúe confiando en la neutralidad e imparcialidad de los jueces en general, y de los del Tribunal Supremo, en particular. Por eso han sido importantes las dos decisiones que en plazo de doce meses el Tribunal Supremo ha emitido por unanimidad. Nuestra gente ha podido observar que jueces nombrados por gobernadores de distintos partidos han logrado ponerse de acuerdo sobre la lectura e interpretación de nuestra Constitución. Es cosa mala que el resultado de un caso sea siempre predecible en consideración al partido político que nombró a los jueces que decidirán el caso. Estaría en duda la neutralidad de los jueces, su objetividad —elemento esencial del oficio de juzgar—. En tal caso, el prestigio del Tribunal Supremo se debilitaría.

PUBLICIDAD

Superados los contratiempos de las pasadas primarias, y de cara a las próximas elecciones generales, debemos aprender de esos errores y depurar lo mejor posible nuestro ordenamiento electoral para que sea mínima —innecesaria, si posible— la intervención de los tribunales. Pero, si inevitable fuera, el Tribunal Supremo tendría otra oportunidad histórica de hacer que siga creciendo su prestigio, su fortaleza moral, que es el verdadero “poder” del Poder Judicial.