El uso del “Taser” y consecuencias de arrestos legales e ilegales

He visto varias veces el vídeo que se ha propagado como un virus en las redes y que ha contagiado incluso a la prensa escrita y la audiovisual. Porque hay cosas así, que se contagian con gran facilidad y multiplican sus efectos, como si ya no hubiera vacuna para atajarlos. Lo curioso es que vemos a todo el mundo opinando sobre si el policía de Patrulla de Carreteras que sorprendió a una mujer hablando por celular mientras conducía su Tercel por una carretera de Utuado y llevaba de pasajeros a su compañero sentimental y a su niña de cuatro años, hizo bien en hacer que ella se detuviera y, a la postre, arrestarla incapacitándola momentáneamente mediante el uso de una pistola “Taser”. Hemos escuchado opiniones, de un lado y del otro, de condena a la Policía y exoneración de la mujer y viceversa. Y esto de opinar ha sido así, a pesar de que no tenemos la información que nos hace falta para adjudicar responsabilidades, algo que, supongo, ocurrirá por las vías judicial y administrativa en las que se dilucidará la responsabilidad de cada cual por los hechos específicos de este caso.