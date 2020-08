El voto en salud y democracia

El marasmo electoral sin igual ha concluido. Donde la lucha quede muy reñida se activarán los mecanismos de la nueva ley en gran parte desprestigiada. Alguno u alguna que otro candidato(a) posiblemente termine recurriendo a la Rama Judicial. Ojalá no sea necesario, pues impactaría la papeleta de las elecciones de noviembre, la cual demanda estar completa en un periodo fijo antes de su celebración. Ya de por sí será un proceso complejo incluso para el votante: habrá papeletas para la elección general, papeleta/encuesta sobre la estadidad y la curiosa papeleta simbólica para votar por el presidente de Estados Unidos. También tendremos una controversia pública sobre la permanencia (o fecha de renuncia) del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y los miembros de las Comisiones de Primarias, así como de sus sustitutos y sustitutas.

Son muchas las dudas que se suscitan. Pero, antes de intentar disiparlas, debería ser mandatorio un asunto trascendental. Hay una pandemia en Puerto Rico de una magnitud más complicada y amenazante que cuando el encierro o “lockdown” inicial.

El gobierno no ha resuelto la pugna (¡otra vez!) entre los grupos médicos y los sectores económicos que le asesoran. El primer “round” fue una clara victoria para los segundos: “avestruzarse” por unos días. Estoy convencido que ello estuvo motivado en gran parte por las primarias y el interés privado. No hay otra explicación al observar la angustia del secretario de Salud en sus comparecencias públicas. Fue patético escuchar a la gobernante de turno decir con firmeza que la salud va por encima de toda otra consideración mientras escondían la cabeza debajo de la tierra. Hay que leerlos y entenderlos al revés cuando hablan con vehemencia. Lo siento. Es duro y doloroso decirlo, pero los hechos hablan mucho más fuerte que las palabras.

PUBLICIDAD

El compromiso inicial público de los candidatos y candidatas vencedores y vencidos debe ser en verdad proteger la salud y salvar vidas. A su vez, se impone la creación de un frente amplio multipartidista y con especialistas en los procesos electorales. Los gobernantes de turno son muy ágiles elaborando órdenes ejecutivas. Tras la renuncia esperada de los funcionarios parcialmente responsables del ultraje electoral y la laceración del ejercicio del derecho al voto, el objetivo político debe ser restaurar la confianza para lo que se avecina. Solo un mecanismo de esta naturaleza, el frente amplio, nos acercaría a este objetivo. Mientras tanto, también es indispensable que la ciudadanía tenga confianza en que efectivamente el gobierno está en control de la emergencia de salud con sus repercusiones económicas terribles. Eso exige también un renovado grupo de asesores o una nueva actitud que trascienda la pugna entre salud y economía. Es falsa la antinomia. El sentido común grita: sin salud no hay economía.

El derecho a la salud estuvo consignado en nuestra Constitución. La condición territorial/colonial evitó que pudiese estar plasmado como un derecho constitucional incluso exigible en los tribunales. En 1952, el Congreso de forma expresa lo eliminó de la Constitución que nos prestaba. Este derecho ahora hay que buscarlo dentro de otros como parte del derecho a la vida.

Ahora de regreso al proceso electoral mancillado. Mucho me temo que parte de las soluciones para recuperar la confianza en nuestro proceso electoral dependerán de los resultados de las primarias. Muy pronto se ejecutarán las disposiciones del Código Electoral 2020, que deja en manos de los partidos lograr la designación de un nuevo presidente(a) de la CEE. Si lo logran, habrán cumplido con el país y el interés público. De lo contrario, la nueva ley dispone que el asunto pase a la Asamblea Legislativa para que logre un nombramiento con dos terceras partes de la votación en ambas cámaras. De no lograrse, correspondería al Tribunal Supremo de Puerto Rico hacer este nombramiento sin que la ley le imponga o pueda imponer requisitos a la votación colegiada. A estas alturas, dentro de estas últimas dos alternativas, no sé cuál podría ser la menos horrorosa, salvo se obtenga una difícil unanimidad legislativa o la enigmática deseada unanimidad en el Tribunal Supremo.

PUBLICIDAD

En todo caso, para elegir a los gobernantes que nos co-gobiernan con Promesa debe existir un elector, es decir, una persona votante con salud. Concluido el proceso de primarias, ¿existirá un liderato que pueda conciliar exitosamente los retos salubristas, económicos y políticos/electorales que enfrentamos? Confiemos en que podamos juzgar estas acciones al emitir una opinión y sentencia ensordecedora el próximo mes de noviembre. Aunque no sea unánime.