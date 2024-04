Las elecciones no se deben ganar ni perder antes de la votación. Entonces, siendo los cuerpos legislativos para servir a la democracia y no para servirse de ella, opera un mandato de protección social sobre Cámara y Senado. Cada miembro, no importa su banca, tiene la obligación moral de priorizar a quienes representan, sean o no sus electores, y no a sus partidos, contribuyentes o intereses personales.