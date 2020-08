Elecciones: y ahora ¿qué?

Suspendamos, por el momento, las culpas. Asumamos la responsabilidad de buscar soluciones. Estamos cercanos al evento singular de la democracia representativa, que es seleccionar a los gobernantes. Y aunque la primaria nos descarriló, tenemos suficiente experiencia para volver a los rieles.

¿Cómo se resolverá la renuncia del presidente de la CEE, luego de la primaria y previo a la elección general? Y ¿cómo se garantiza que habrá el material electoral, a tiempo, para procesar la elección general el 3 de noviembre? Dos incógnitas que huelen a crisis avisadas y no escuchamos movimiento en su solución.

En cuanto a lo primero, se me ha informado que un sector intenta convencer al presidente de la Comisión que no renuncie, por cuanto la CEE quedaría acéfala y es mejor una persona marcada con negligencia que la institución acéfala cercana a la elección general.

A esta opción no le veo futuro. Las peticiones de renuncia han sido muchas y enérgicas, hay querellas formales importantes radicadas y las expresiones de jueces y juezas del Tribunal Supremo fueron incisivas.

PUBLICIDAD

Ante esa renuncia inevitable, el liderato político tiene tres opciones. Restituir la anterior ley electoral que proveía un esquema de sucesión presidencial viable (requiere una sesión extraordinaria que dudo sea convocada por cuanto ambas facciones penepeístas redactaron esta ley que les favorece), desvestir de sus harapos al partidismo y consensar en una persona que de inmediato sustituya al incumbente, o acudir, con urgencia, al Tribunal Supremo para que se nombre un síndico de acuerdo al derecho procesal.

Mi lectura educada, y consultada, es que los funcionarios de la Comisión, tanto PPD como PNP, no están anímicamente satisfechos. Recienten que sean vistos responsables de lo que no fue hechura de ellos y ellas. Interpreto una necesidad urgente de prestársele atención y confianza y hacerles sentir que hay una mano directora firme, cierta y esperanzadora.

Someto que el próximo presidente no necesariamente debe ser un conocedor del proceso electoral. Todos los presidentes de la CEE, desde su inicio, no han sido reclutados por ese conocimiento, sino por su actitud justiciera y su capacidad administrativa. Se necesita un buen administrador que se rodee, como en la anterior ley, con peritos en la materia y herederos del conocimiento institucional. De hecho, los desmanes en la primaria han sido más administrativos que electorales.

Además, se me ha asegurado que celebrar la elección general el 3 de noviembre es imposible. Cuando cuestiono, siempre es la misma condición. Imposible como está el estado de situación. No porque sea inalcanzable.

En cuanto al material electoral, el consejo dado a su cliente por el abogado de la compañía impresora de papeletas, es lógico. Que no las produzcan hasta que no se salde la cuantiosa deuda. Aquí no hay que analizar mucho, es cuestión de recordar que somos boricuas y la solución está en nuestro boricuismo: “a billetazo limpio”—si la Junta lo permite.

PUBLICIDAD

La renuncia de la comisionada y del comisionado (PNP y PPD) no es preocupante, es inevitable independientemente de los eventos primaristas. En ambos partidos habrá de seleccionarse un presidente que nombrará uno a su gusto.