Si una persona no ha sufrido discrimen por su color de piel, por su aspecto físico u otras razones, no quiere decir que esas prácticas de discriminación no existan en Puerto Rico y otros países. Además, quienes sufren el discrimen, merecen protección del Estado. Sin embargo, aquí nos falta empatía, que es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos.