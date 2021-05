En guardia ante legisladores que tratan de liberar a criminales

El Tribunal Supremo de Estados Unidos acaba de resolver en Edwards v. Vannoy que su decisión anterior en que reconoció el derecho de veredictos condenatorios unánimes en los juicios por delitos graves en los tribunales de los estados no es de aplicación retroactiva. Sin embargo, este no es el final del asunto. En la nota al calce 6, el Supremo federal dice que los estados permanecen en libertad de aplicar retroactivamente la decisión de unanimidad de los veredictos mediante legislación, justamente lo que la Asamblea Legislativa se propone hacer mediante el P. de la C. 283, ya aprobado en la Cámara.