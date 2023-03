¿En manos de quién están nuestros derechos?

En nuestras manos, somos nosotras las personas quienes tenemos el control de nuestros derechos y no podemos dejarlos en manos de políticos negligentes, descuidados, o simplemente machistas y fundamentalistas. Si no estamos alertas, si no denunciamos los intentos de quienes desconocen nuestra capacidad para tomar decisiones sobre nuestras vidas y nuestros cuerpos, terminaremos despojadas y despojados de nuestra esencial dignidad humana.