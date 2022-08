En Puerto Rico la medicina no es glamur, sino deuda y sacrificio

Vivir en Puerto Rico es como experimentar una y otra vez lo que nos frustra. Lo peor es no hacer nada al respecto. Puedo dar fe de esto pues, hasta hoy, yo también militaba en el inmovilismo. Me quejaba, me enfadaba, pero no llevaba esos sentimientos a la acción.

Vemos en las noticias como nuestro hospital más importante, la joya de nuestra corona, se encuentra a oscuras. Vemos como, por no ser remunerados justamente, escasea el personal que día tras día mantiene el sistema a flote. Vemos como nuestros médicos deben abandonar el país que aman, por falta de salarios competitivos y por falta de seriedad de la clase política para atender nuestros reclamos. Este último punto me toca de cerca, pues mejorar la vida de otros a través de la sanación de cuerpo y alma es mi pasión.

Recientemente viví en carne propia uno de estos problemas “reciclados”. Este año en particular se mezclan los enemigos del pasado con los adversarios del presente. Esta unión de fuerzas agudiza una de las catástrofes por ocurrir más anunciada en Puerto Rico: la continua fuga de médicos jóvenes (y más experimentados) que, entre otros factores, llevará al eventual colapso de nuestro sistema de salud.

Múltiples razones para el éxodo de galenos

Hoy en Puerto Rico vemos como, por no ser remunerados justamente, escasea el personal que día tras día mantiene el sistema de salud a flote, escribe Juan S. Vidal (Shutterstock)

Reclaman acción del gobierno para retener médicos

Mucho se habla del glamur de la carrera médica, pero poco se habla de los largos años de estudios, de las vivencias con familiares y amigos que debemos sacrificar y de la cantidad de deuda enorme que se incurre para alcanzar este sueño, muchas veces en cientos de miles de dólares, como es mi caso. Esta enorme deuda junto con salarios mucho menos competitivos, fuerzan a nuestros médicos más jóvenes a mudarse a Estados Unidos para desempeñar su profesión.

Como agravante al referido panorama, en nuestros años de residencia (donde completamos los requisitos para obtener una especialidad) nuestra labor no es remunerada por semanas y en ocasiones en meses. Esto representa un disloque sustancial del día a día de cientos de residentes que son madres y padres de familia. Es así porque, como todo ciudadano, debemos pagar renta o hipoteca, así como gastos de automóvil, agua, luz y alimentos, entre muchas otras obligaciones que ahora son más costosas por la corriente inflacionaria. ¿Cómo permitimos que, en un país falto de especialistas, nuestro talento más joven pase meses sin cobrar, aun cuando están trabajando de 40 a 80 horas por semana o más, a la vez que el costo de vida sube drásticamente?

Todos los residentes que recibimos paga a cargo de los departamentos de Salud y de Hacienda debemos renovar nuestros contratos de forma anual, aun cuando cada especialidad tiene su tiempo fijo de entrenamiento. Año tras año ha ocurrido lo mismo ¿Por qué no hacer este proceso una sola vez, al comienzo de nuestro entrenamiento? ¿Por qué esperar al final del año académico para comenzar este proceso, si sabemos que es uno en el que todo el aparato burocrático tiene que evaluar y por ende demora? Estas son apenas dos soluciones que planteo y que no tendrían ningún impacto fiscal, pero si moral. No podemos exigir lealtad unilateral de nuestra clase médica pues quien es leal sin ser reciprocado no se valora a sí mismo. Lealtad a quien lealtad merece.

