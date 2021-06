En Puerto Rico, ¿nos salva una “revolución”?

¡Calma! No se espanten la CIA, el FBI, nuestra “seguridad interna” ni los incondicionales. No clamo por una revolución puertorriqueña contra Estados Unidos de América. Reclamo una revolución (acepción pacífica) de nosotros, contra nosotros. Que redirijamos nuestra rabia habida contra otros, hacia nosotros. Y no confundamos la indignación que sentimos por lo que nos hacen esos otros con la indignación que debemos tener por lo que nos hacemos nosotros, a nosotros.