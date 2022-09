Entre el tú y el usted

Entre el tú y el usted; así vivimos en estos tiempos. Si piensa que pretendo pasar juicio sobre un incidente reciente, del que mucho ya se ha hablado en Puerto Rico, entre una figura pública y dos estudiantes universitarios, le aseguro que no es el caso. No obstante, el asunto provocó en mí una reflexión profunda sobre lo que parece ser una controversia generacional, entre los que favorecen el tuteo y los que defienden el ustedeo, definido por la Real Academia Española como empleo formal del pronombre usted para dirigirse a algún interlocutor frente a los más familiares tú o vos.

Recuerdo la primera vez que una de mis estudiantes de la Universidad de Puerto Rico me dijo: “Profesora tú vas a dar examen”. Reconozco que me sorprendió, no porque me pareciera ofensivo, sino totalmente inusual. En mis años de estudio en el Recinto riopiedrense, jamás se me hubiese ocurrido tutear a mis profesores. Para entonces, nos referíamos a ellos por su apellido. Treinta y cinco años después, no solo esa estudiante, sino también muchos otros jóvenes, entre ellos de mi familia, utilizan el tú para referirse a todas las personas indistintamente de su profesión, rango o edad.

Hace unas semanas ofrecí una charla sobre marca profesional a un grupo de estudiantes que iniciarían su práctica. El tema, como en casi todas mis conferencias, afloró. Querían saber cómo deberían dirigirse a los demás en el entorno laboral, pues les incomodaba el uso del usted. Con la mayor sinceridad, les dije que los entiendo; una palabra no define el nivel de respeto que se tiene a otro. No obstante, les dije que existen normas de etiqueta empresarial, que no son otra cosa que acuerdos sociales para facilitar la convivencia e impartirle mayor formalidad a la dinámica laboral.

No tengo la menor duda de que eso va a cambiar. Quizás en una o dos décadas escuchemos que todos se tuteen. Pero, mientras exista una clase profesional dominada por las generaciones Baby Boomer y X, seguir esa norma será trascendental.

Los jóvenes en Puerto Rico son más propensos a usar tú que usted.

Desde el ámbito de la comunicación social, me parece interesante analizar cómo surgió este cambio; esta preferencia del tú versus el usted. Esto, considerando que los más jóvenes siempre nos han escuchado usar el usted para referirnos a los mayores o superiores.

Pues me parece simple. En algún punto en los hogares se dejó de usar el ustedeo para referirse a los padres y luego a los abuelos; y lo vimos normal. En muchas escuelas se dejó de usar el “Miss López”, para referiros como “Misi” (Mrs), y luego para llamar a los maestros por su nombre de pila. También lo vimos normal. De ahí llegaron a la universidad, experimentado una dualidad, pero con un aumento en los profesores que permiten que se les digan tú. Sin embargo, pretendemos que esos estudiantes, luego de años utilizando el tuteo, salgan al campo de empleo y pronuncien el usted con facilidad.

Como mencionaba al principio, me parece un asunto generacional y la evolución total está a la vuelta de la esquina. De modo que, por qué no nos preocupamos más por darles ejemplo de moral, por enseñarles valores, por adentrarlos en la deontología o ética profesional, por ayudarlos a ser cada día mejores y aprender a vivir mejor en sociedad. En un mundo en el que tanto defendemos la equidad, la aspiración debería ser un trato igual y considerado. Después de todo yo prefiero un “tú” con respeto, que un “usted” cargado de agresividad o desdén.