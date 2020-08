Es hora de disolver el Departamento de Seguridad Pública

Cuando un gobierno sea capaz de aceptar errores y tenga la voluntad de corregirlos, podremos hablar de progreso. Como ejemplo de esa falta de voluntad, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) es un grave error, ha demostrado su ineficiencia y ha fracasado. Desde su creación, hemos podido ver el colapso de cada uno de los Negociados que lo componen. Una mirada a algunos de estos nos permite ver lo absurdo que resulta mantenerlo.

En la Policía de Puerto Rico, notamos un serio desfase en la cadena de mando, pues la autoridad que recaía sobre la figura del superintendente fue mermada como comisionado. El resultado, una fuerza policiaca diezmada, desanimada y altamente cuestionada. Mientras tanto el crimen, en todos sus renglones, avanza a niveles insostenibles e imparables. Por otro lado, el Negociado de Ciencias Forenses, que anteriormente era el Instituto de Ciencias Forenses, cayó a un nivel tan bajo que hasta interfirió con el dolor de quienes han perdido algún ser querido. No olvidemos el hacinamiento de cadáveres en vagones, dilación en su entrega, falta de recursos investigativos, etc. Cabe reconocer que desde que la Dra. María Conte asumió las riendas, Ciencias Forenses ha mostrado mejoría. Sin embargo, la propia Dra. Conte ha señalado lo cuesta arriba que es administrarlo tras la creación del DSP. Recordemos que ella dirigió anteriormente el ICF, y tiene los criterios para comparar ambas estructuras.

Otro bajo la mirilla pública es el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres. Tan notable es su problema de administración que, en plena emergencia del huracán María, el comisionado “renunció” estando de vacaciones. Además, hemos sido testigos de la cadena de problemas que llevaron a la salida de otro comisionado y posteriormente otro más, saliendo ambos señalados por diversas actuaciones cuestionables. Hoy tenemos interinamente a Nino Correa, un gran servidor público y conocedor del manejo de emergencias. Sin embargo, ya vimos que ni siquiera le habían notificado los señalamientos que hizo FEMA sobre los planes de emergencias. Podríamos seguir con los Negociados del Cuerpo de Manejo de Emergencias, Negociado de Bomberos, Sistema 9-1-1 y Negociado de Investigaciones Especiales. Sin embargo, resumimos que todos carecen de equipo, materiales y personal.

Sin dudas, el problema no es quién ocupe el cargo de secretario de Seguridad Pública. Los tres que han ocupado el cargo, sí, tres en lo que va de su creación y aún no cumple cuatro años, son profesionales altamente capacitados para esa o cualquier función. Un refrán pueblerino reza que “el problema no es el caballo sino el jinete”. Sin embargo, claramente podemos ver que el problema aquí es el caballo. El DSP es un embeleco que no funcionó y no funcionará con ningún otro secretario, por lo que es hora de disolverlo, regresando a cada agencia su poder y manejo propio al servicio de nuestro país. De esta manera, disminuye la burocracia y el ahorro de su presupuesto irá directamente a cada agencia. Cuando exista esa voluntad de cambio, poniendo primero los intereses colectivos, hablaremos de progreso.