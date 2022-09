¿Es Joseph Fuentes miembro de los Ñeta?

Las expresiones vertidas el día de la sentencia del convicto Joseph Fuentes me hicieron recordar algunos aspectos de la “contracultura” de los confinados que son miembros de la asociación conocida como Los Ñeta. Entre los principios y valores en la referida contracultura, existen algunos que —no albergo duda— serían de aceptación para la población en general, como, por ejemplo, el no permitir agresiones sexuales entre confinados, ni apropiarse de la propiedad de los otros presos. Otros podrían ser más polémicos, como el no cooperar con una investigación criminal que implique tener que delatar a amigos y socios.