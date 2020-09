¿Es valiosa la reputación?

La reputación es la estima, el buen nombre y prestigio que se le tiene a una persona o a una empresa. La buena reputación puede ganarse por las acciones y obras positivas de las personas o empresas. Se gana por méritos acumulados a través del tiempo, por la nobleza de sus acciones. La visibilidad de las acciones diáfanas y transparentes influye en la percepción del público.

Es decepcionante cuando creemos en alguien y de repente se descubre que esa persona es un traquetero. Estos individuos poseen el gran arte de esconder sus acciones en contra de la ley y en contra de terceros, para obtener dinero rápido en colusión con terceros. Ellos creen que ese dinero mal habido es un éxito profesional. Sin embargo, es solo el primer paso para caer de un falso pedestal donde se han encumbrado en la vida, pues tienen el espejo de sus vidas invertido.

Se sienten tan confiados, pues transcurre el tiempo y no los descubren y cada vez sus tumbes son más grandes. Cuando el FBI los empieza a investigar o les ponen un FEI empieza su fin, pues pueden terminar con un uniforme color naranja.

Los esquemas del fraude de cuello blanco son muy sofisticados y los vemos con frecuencia en el gobierno, donde escuchamos que hubo un quid pro quo. Esto significa “si tú me das lo que yo quiero, yo te doy esto otro a cambio”.

Estos pejes involucrados en estos actos delictivos son “artistas de la actuación”, pues hacen ver todo su fraude como algo normal, “oficial”, porque son profesionales de altos kilates, entiéndase abogados, médicos, ingenieros, etc. Las personas no piensan que individuos con tanto titulaje estén llevando a cabo fraudes y por eso se hace muy difícil su detección.

En la industria de seguros se ven muchos fraudes de distintas maneras. En María se hicieron reclamaciones infladas, reclamando cosas improcedentes. La Interpol recomienda a los empresarios que tengan siempre su radar mental funcionando en “on”, pues los pejes hacen ver las transacciones fraudulentas como normales. Estos asisten a las galas más caras y torneos de golf y aportan a causas benéficas para lavar su imagen.

Cada día que las redes sociales destapan escándalos de empleados de una empresa o gobierno, empiezan a rodar comentarios y ataques ofensivos en medios sociales. Peor aún, vemos que en los ciclos eleccionarios ocurren muchos ataques hacia la honra y el carácter, no tan solo de políticos, sino también de personas privadas. Muchas veces son merecidos los ataques, pero en otros casos, son maliciosos y sin razón con la única intención de hacer daño a la reputación del atacado. Carreras se tronchan, ejecutivos son forzados a renunciar, e incluso se afectan las ventas de los negocios y los empleos de inocentes. La mera acusación causa un daño irreparable; no tiene que haber una convicción formal, incluso puede que la persona se someta a procedimiento administrativo o judicial y salga bien.

¿Qué se puede hacer para proteger la reputación? La reputación es responsabilidad de todos en una organización.

No es suficiente contratar una firma de relaciones públicas para intentar lavar la imagen o callar cualquier problema. Tampoco es suficiente ofrecer talleres sobre este tema o una presentación en Power Point para cambiar una mala cultura; tampoco se resuelve con colocarlo en la “misión y visión” que nadie lee. De más está decir que los empleados públicos tienen que cumplir con 20 horas-crédito en Ética Gubernamental cada dos años y esto no ha ayudado en nada a eliminar la corrupción. La mejor manera de prevenir problemas es creando una cultura de responsabilidad social en una organización. Esa cultura debe ser saludable y debe ir más allá de una charla a la gerencia y empleados. Requiere que se genere una conversación abierta sobre el trabajo honesto, limpio y transparente.

Desarrollar esta cultura es un asunto diario y comienza por buena gerencia. Me refiero a una gerencia que toma responsabilidad, no que intenta esconderse detrás de excusas para proteger su posición y salario. Ese tipo de gerencia no sirve. Afecta a las organizaciones y son peores que los empleados delincuentes, porque los gerentes, jefes de agencias y secretarios actúan con cobardía al permitir que se propicien ambientes hostiles, de abuso, de acoso, de esquemas de robos y contratación de empleados fantasmas. Que quede claro que las fallas de los empleados son culpa de la gerencia por no desarrollar la cultura correcta, sino la del encubrimiento.

Encubrir faltas de honestidad es un delito.

Un ejemplo concreto es el escándalo alrededor de la empresa Uber. La alta gerencia de Uber activamente escondió casos de acoso y agresión, tanto de contratistas (Uber Drivers), como dentro de la gerencia. El escándalo causó la renuncia de uno de los fundadores, varios gerentes, e investigaciones. Se generaron campañas agresivas en los medios sociales que le dieron espacio a la competencia de Uber para comenzar a ofrecer servicios, resaltando estos escándalos para quitarle mercado a Uber.

Mantener una buena reputación es la solución y lo logramos implantando una cultura de responsabilidad social, “accountability” y para que se proteja la imagen de la empresa. No se debe esconder o hacer un tape de situaciones ilegales, sino atenderlas diligentemente, en ocasiones, de manera pública. El público está escéptico de organizaciones que esconden la verdad. Hay que iniciar una conversación clara sobre lo que se espera de los gerentes, y los empleados. Cuando se maneja una crisis de manera proactiva, en muchas ocasiones los consumidores comienzan a apoyar a la marca por llevar a cabo un buen trabajo fomentando la transparencia y cultivando una reputación sin señalamientos negativos.