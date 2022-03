“Ese es mi steak”

Eso le dice John Wayne a Lee Marvin en aquel famoso western. Lee Marvin interpreta a Liberty Valance, el delincuente más temido de todo Shinbone, y John Wayne encarna a Tom Doniphon, un pistolero legendario que no malgasta sus balas ni su furia a menos que sea necesario. El steak que reclama Tom Doniphon (John Wayne) está en el suelo, caliente y sucio, porque Liberty le puso el pie al camarero que llevaba el plato. Pero el camarero no es cualquiera, sino el abogado Ransom Stoddard (interpretado por James Stewart) que ahora trabaja de lavaplatos y ayudante en Peter’s Place, después que Liberty lo asaltó y lo golpeó con el mango de un látigo -para enseñarle la salvaje ley del Oeste- y le arrancó unos cuantos capítulos a sus libros de Derecho que traía cuando llegaba al pueblo. “Tienes que comprarte una pistola”, le dijo Tom al abogado poco antes de la escena del steak, pero Ransom se negó porque repudiaba las armas, tanto así que mudó su oficina a la cocina del Peter’s Place y, cuando no zambullía platos sucios en agua caliente, repasaba sus libros maltrechos en un estante junto a ollas y trastes.