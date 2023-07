Eslabón perdido en el proceso educativo: el aprecio a la lectura

Recientemente durante un período de receso en la clase de laboratorio que imparto, un estudiante observa que en una esquina estaba leyendo un libro con interés. Se acerca y me pregunta: “Profesor, ¿por qué está leyendo? Pensé que después de graduarse los profesores no tenían que leer nada”. Le contesté que la vida entera es un aprendizaje y que la lectura es uno de sus componentes primordiales. Otras frases adicionales de incredulidad por parte del estudiante no se hicieron esperar.