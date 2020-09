España: epicentro combativo del COVID-19

La incertidumbre de estos tiempos alrededor del mundo se ha tornado últimamente en certezas en España, convertida —sin que se sepa bien cómo— en el nuevo epicentro europeo de COVID-19.

La primera oleada de contagios llegó casi sin aviso en marzo y atrapó a la sanidad española desprovista de medios suficientes para hacerle frente. Los contagios se sumaban por miles, las muertes también, y los hospitales sobrepasaron su capacidad hasta el punto de que los ancianos morían prácticamente sin atención en las residencias, públicas y privadas, que proliferan en España.

El estado de alarma, que confinó a la mayoría de los españoles en sus casas —solo se exceptuaron los servicios esenciales— tuvo efecto positivo y en junio, no extinguidos pero bajo control sanitario los contagios, la vapuleada economía reabrió con la esperanza de que el turismo del verano marcara la recuperación.

Pero el coronavirus no se había marchado. Y la cuesta volvió a empinarse, no al ritmo de marzo y abril, pero lo suficiente como para devolvernos primero a la incertidumbre tan extendida por el mundo y posteriormente a la certeza actual de que el enemigo no se rinde.

El verano auspicioso que se preveía se hizo sal y agua. La industria turística reportó estos días que sus expectativas se tradujeron en una décima parte de lo esperado, sobreviviendo apenas con el turismo local luego de que los vecinos más rentables de Europa se alejaran ante el temor por los contagios crecientes en España a un ritmo mayor que el resto de los países.

Las cifras más recientes hablan de unos 180 contagios detectados por millón en un país de alrededor de 47 millones de habitantes.

Pasado el estado de alarma, que colocó el mando único en el gobierno central, específicamente el Ministerio de Sanidad, en la desescalada las comunidades recuperaron su autoridad y las medidas de control se fueron implantando según surgían los rebrotes.

Cataluña, Aragón y Madrid han surgido como las comunidades más afectadas y en toda España han cambiado las características de la epidemia. Se ha reducido casi a la mitad la edad promedio de los contagiados, a 37 años; la severidad de las infecciones ha bajado notablemente, con más del 50% de los casos asintomáticos, y los hospitales ya no están saturados, registrando una ocupación de menos de 10% de infectados.

Las muertes informadas semanalmente han ido en aumento nuevamente después de estabilizarse en junio y ahora promedian unas 160. En marzo y abril podían alcanzar varios miles.

El gobierno no contempla un nuevo estado de alarma generalizado, aunque en todo caso tendría muy difícil conseguir el apoyo de los partidos de oposición, especialmente del Partido Popular, de centro-derecha, y el ultraderechista Vox. Ciudadanos, ahora con Inés Arrimadas al mando, ha moderado la tendencia cada vez más a la derecha que llevaba cuando lo dirigía Albert Rivera, y se ha mostrado más abierto a colaborar con el gobierno de coalición de centro-izquierda del Partido Socialista y Unidas Podemos.

El camino del consenso político sigue siendo empedrado —un acuerdo sobre los presupuestos del Estado parece estar muy lejos— y el empecinamiento del virus que se niega a ceder oscurece aún más el panorama.

Los españoles temen un eventual nuevo confinamiento y reciben con sentimientos mixtos las renovadas restricciones comunitarias, algunas novedosas como la prohibición de fumar incluso en lugares públicos sin distanciamiento suficiente.

Pero, con excepción de unos pocos negacionistas —como el cantante Miguel Bosé, cuya madre, la actriz Lucía Bosé, murió de COVID-19–, los ciudadanos cumplen bien con las restricciones impuestas, mientras esperan el final de una pandemia que no acaba de conformarse con las cerca de 30,000 vidas que ha cobrado en España.