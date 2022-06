Estados Unidos: ¿democracia en peligro?

Hay generaciones para las cuales Roe vs. Wade ha sido la única verdad indiscutible y el símbolo de todos los derechos humanos. Por eso, no es difícil entender la reacción incrédula de muchos, el “shock” emocional, la impresión de que el mundo se está derrumbando y la historia está cayendo en un abismo profundo: es lo que sucedería a los católicos si un día el papa dijera que los diez mandamientos no son válidos y hay que reemplazarlos con otros.