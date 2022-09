¿Estás listo para Fiona?

El trabajar por muchos años en una planta de manufactura me ha brindado las herramientas para entender la importancia de la planificación para prevenir el pobre desempeño y evitar riesgos.

Para quienes no vivieron las tormentas y huracanes hasta los años ochenta, el paso del huracán Hugo en 1989 y Georges en 1998 inició un proceso de aprendizaje sobre la importancia de planificar nuestras respuestas para estos fenómenos atmosféricos.

Para mí, la llegada de Hugo me enseñó que la unión de los vecinos y comunidades era vital para sobrellevar los días sin energía eléctrica y agua.

Consumidores acuden a los supermercados ante el posible paso de la tormenta Fiona. (Archivo)

Por otro lado, el paso de Georges me hizo tomar conciencia de la importancia de la planificación. El estar 32 días sin energía eléctrica me llevó a tomar la decisión de adquirir un generador de mayor capacidad para energizar la casa completa y hasta dar apoyo a vecinos adultos mayores. De igual forma, comencé a adquirir equipos más eficientes y a comenzar la preparación para la temporada de huracanes con tiempo.

PUBLICIDAD

El paso de los huracanes Irma y María en 2017 marcó las vidas de todos en Puerto Rico y nos obligó a entender que no podemos confiarnos en que nada pasará. La isla fue devastada y aún cinco años después muchos no han podido recuperarse de los daños estructurales y emocionales de este catastrófico fenómeno.

¿Que hemos aprendido de todo esto? Como dice el dicho: en guerra avisada no muere gente. Si sabemos que la temporada de huracanes comienza en junio, no debemos esperar a que los medios de comunicación y las agencias de manejo de emergencias anuncien un inminente paso de un fenómeno atmosférico por Puerto Rico para salir a prepararnos. Peor aún, entrar en negación indicando, “eso no va a pasar por Puerto Rico”, y no hacer nada.

Las agencias de manejo de emergencias y las diversas organizaciones cumplen con su labor de orientarnos y alertarnos para estar preparados con tiempo. Por ejemplo, este año durante junio se eliminó el pago del IVU en alimentos no perecederos y materiales para la preparación para la temporada de huracanas. ¿Cuántos de ustedes aprovecharon esta oportunidad para adquirir estos productos?

Bien es cierto, en guerra avisada no muere gente que planifica, se prepara para evitar contratiempos, pérdidas materiales y hasta vidas. ¿Por qué esperar a que Fiona este encima de las Islas Vírgenes para adquirir el diésel o gas para su generador, las baterías para las linternas, las medicinas, los alimentos, preparar la casa, recoger el patio, contar con los números de emergencia de las agencias y servicios, entre otros?

PUBLICIDAD

Me reafirmo la planificación previene la pobre ejecución, evita emergencias y salva vidas.

¿Estás listo para Fiona?

LEE MÁS:

Fiona despierta en la diáspora boricua el trauma de María, por Andrés Fortuño Ramírez

Los ciclones Hugo y María en la memoria boricua, por Nilsa Pietri Castellón

Desorganizada, organizada o asimétrica: qué esperar de la tormenta Fiona, por Israel Matos

La tormenta Fiona ante el lente crítico, por Brenda Torres Barreto

Qué hacer ante el riesgo de inundaciones y deslizamientos por la tormenta Fiona, por Astrid Díaz