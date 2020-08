Esto es un cementerio

Lo más importante es el credo y hoy es posible decir, sin temor a equivocarnos, que por aquí ya nadie cree ni en la paz del sepulcro. El problema es que pareciera que estamos caminando sobre un cementerio en el que cada lápida lleva el nombre de una institución diferente. Se lee “Partidos políticos”, se lee “Políticos”, se lee “Iglesia”, se lee “Estado”, se lee “Fortaleza”, “Legislatura”, “Justicia” y si seguimos a este paso, muy pronto va a leerse en ese cementerio de las desinstituciones la palabra “Democracia”. Eso es un peligro mayor y en ese territorio nos encontramos.

Hay que creer en algo para que exista, para que funcione, para que se manifieste más allá del plano de las ideas. Así nacen los países. Hay gente que cree en ellos como proyectos y en el caso de Puerto Rico, independientemente de la prolongadísima condición colonial en la que ha permanecido el país hasta el día de hoy, es posible hablar de una cultura democrática. El proceso electoral así lo había demostrado durante las últimas décadas. Hasta hace poco la gente salía masivamente a votar, participaba del proceso previo ya sea como militante activo de un partido o como crítico feroz del bipartidismo. No han sido pocos los esfuerzos de creación de partidos nuevos y, aunque muchos se cantasen atípicos o no hayan votado nunca en su vida, no es exagerado decir que un día de elecciones en Puerto Rico la mayoría de la gente está pendiente al resultado.

El verano pasado Ricardo Rosselló fue expulsado por el pueblo de su cargo, básicamente, porque —entre otras cosas— su posición como gobernador perdió legitimidad. Cuando aquellas dos valientes mujeres comenzaron a bajar la fotografía del gobernante de las agencias de gobierno y de inmediato, contaron con seguidores por toda la isla, era evidente que su permanencia en el cargo era insostenible. Nadie en el país le confería credibilidad alguna. Antes de su renuncia ya había dejado de ser el gobernador porque prácticamente nadie en el país creía en él. Sin la legitimidad que otorga el credo, no hay ejercicio político posible.

El verano pasó y cuando comenzó la crisis de los terremotos en el sur, los boricuas decidieron ir personalmente a asegurarse que sus hermanos y hermanas afectados recibieran de primera mano las ayudas. La desconfianza en el gobierno se alimentaba de cada nuevo escándalo, de cada abandonado almacén de suministros encontrado. Entonces vino la pandemia. La ciudadanía aceptó con madurez y responsabilidad lo que el gobierno —de manera torpe y confusa— le informó. Aún así, la gran mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas aceptó la realidad y el peligro que representaba el virus, y se pusieron sus mascarillas, hicieron largas filas para conseguir lo más básico, se encerraron en sus casas y mayoritariamente obedecieron el toque de queda. Parecía que ya el pacto social entre la ciudadanía y el gobierno estaba muerto o, cuanto menos, moribundo. Sin embargo, la pandemia le dio una especie de nuevo aire. La gente había “vuelto” a creer en las autoridades.

Y de repente estamos en la situación en la que estamos, en medio de un fracasado proceso primarista, que acaba de darle la puñalada final al credo fundamental de la ciudadanía en sus instituciones. La distancia entre esta situación y la instalación de un régimen autoritario —sea de izquierda o de derecha— es mínima. No es una aseveración exagerada, es una valoración producto de la historia. La desconfianza que se ha instalado hoy en la ciudadanía en el proceso electoral es la mayor afrenta contra el espíritu democrático que hay en Puerto Rico. Digo espíritu queriendo hacer una salvedad y no digo democracia sin más, porque en una colonia una democracia en pleno es imposible, pero en nuestro país hay una conciencia de “la mayoría”, hay un pensamiento democrático en la ciudadanía que va por encima de —o al menos convive con—la realidad política que tenemos y que fue fortalecido en las calles durante el pasado verano.

Lo que estamos viviendo hoy es un golpe bajo, bajísimo, a los fundamentos del credo que sostiene la narrativa que nos ha hecho país, es un ataque a la legitimidad del gobierno independientemente del que resulte favorecido. Es un ataque a la posibilidad de encaminar una política pública, la que sea. Es un ataque a la raíz de ese nosotros que invocamos cuando decimos Puerto Rico. No importa que ya usted no crea en nada. Esa nada cree en usted y eso es un peligro.