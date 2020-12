Guerra al COVID-19: el antídoto en mi cuerpo

Como Facultativo del Hospital Ashford, la espera fue corta, solo unos 15 o 20 minutos, Todo estaba organizado. La amiga Dorimar Morales estaba pendiente del proceso y cuando me llamaron la enfermera Hilda Alemán estuvo a cargo de la administración de la tan esperada vacuna. Mano Santa, no me dolió.