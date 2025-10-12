¡Quién iba a pensar que en 2025 tenga tanta vigencia lo analizado hace tres décadas por un grupo de estudiosas y estudiosos de lo criminal, provenientes de diversos países del mundo que se dieron cita en Puerto Rico! Me refiero al Primer Simposio Internacional sobre Políticas Criminológicas Contemporáneas, celebrado en 1992. El diálogo se centró en un tema tan pertinente en aquel momento como en la actualidad: la violencia en el país y la política pública en materia criminal. Constituyeron el panel de expertos Alexandro Baratta, de Italia; Ana Josefina Álvarez, de la República Dominicana; Fernando Tenorio Tagle, de México; Lolita Aniyar, de Venezuela y Christina Johns, de Estados Unidos. Colegas del ámbito sociológico y criminológico de nuestro país también participaron.

