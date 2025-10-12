Opinión
12 de octubre de 2025
OPINIÓN
Punto de vista
Lina M. Torres Rivera
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Guerra contra las drogas, militarización y derechos humanos

Esta política ayudar a legitimar el virtual desamparo de las clases económicamente en desventaja, escribe Lina Torres

12 de octubre de 2025 - 1:00 AM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Fotografía de archivo que muestra un agente de la Guardia Costera custodia bultos de cocaína incautados. EFE/Archivo/David Maung (Agencia EFE)

¡Quién iba a pensar que en 2025 tenga tanta vigencia lo analizado hace tres décadas por un grupo de estudiosas y estudiosos de lo criminal, provenientes de diversos países del mundo que se dieron cita en Puerto Rico! Me refiero al Primer Simposio Internacional sobre Políticas Criminológicas Contemporáneas, celebrado en 1992. El diálogo se centró en un tema tan pertinente en aquel momento como en la actualidad: la violencia en el país y la política pública en materia criminal. Constituyeron el panel de expertos Alexandro Baratta, de Italia; Ana Josefina Álvarez, de la República Dominicana; Fernando Tenorio Tagle, de México; Lolita Aniyar, de Venezuela y Christina Johns, de Estados Unidos. Colegas del ámbito sociológico y criminológico de nuestro país también participaron.

Lina M. Torres Rivera

Lina M. Torres Rivera

Socióloga criminóloga, catedrática de la Universidad del Sagrado Corazón. Además es coordinadora del Instituto de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos
