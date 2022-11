Hablemos del fútbol en Puerto Rico

Cada cuatro años surge la pregunta de cuándo veremos a Puerto Rico participar en un Mundial de Fútbol. Cada cual tiene su teoría, pero la realidad es que en la isla tenemos el talento y los recursos económicos y técnicos que aporta la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA). Sin embargo, no tenemos programas de desarrollo locales de base ni profesionales, solo los que exporta la propia FIFA, como Reach Your Goals para el femenino o Football for Schools para impactar las escuelas. Tampoco tenemos ligas federativas que permitan un itinerario de larga competencia constante y de calidad para nuestros jugadores. Las que funcionan, como la Liga Atlética Interuniversitaria (LAI), son independientes y no están afiliadas a la Federación Puertorriqueña de Fútbol (FPF). Las ligas avaladas por la FPF encuentran escollos federativos que ponen en riesgo su existencia.