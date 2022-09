Hacia un plan de crecimiento económico

El marco estratégico que preparó y presentó el Departamento de Desarrollo Económico es un paso en la dirección correcta para confeccionar y ejecutar un plan de crecimiento económico para Puerto Rico; algo que economistas venimos reclamando por años. Entre sus fortalezas están el que se busca fortalecer las empresas locales y orientarlas a la exportación, y diversificar para que no dependamos de un solo sector para que la economía crezca. En un artículo que publiqué en el Review of Development Economics junto a Xiao Jiang y Chau Nguyen encontramos que los países que crecen mejor en el largo plazo tienen una economía diversificada (balanceada), no los que han dependido de uno o dos sectores para crecer (como Puerto Rico hizo históricamente).