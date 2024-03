Quien no sabe perder hoy, no merece ganar mañana. La frase no es mía. La escuché hace algún tiempo de boca de un líder popular. La traigo a colación tras escuchar, y ver en televisión, al alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, quien acumula dos derrotas consecutivas en las dos competencias políticas en las que ha participado en cuestión de meses. El señor alcalde, evidentemente, no es un buen perdedor. No sabe perder. Vamos al punto.