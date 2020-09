Imprescindibles ámbitos universitarios de excelencia

Para justificar la sobreabundancia que caracterizó a nuestras instituciones postsecundarias a partir del último cuarto del siglo veinte se hará referencia a que en Puerto Rico el número de estudiantes rondó los 250,000 durante aquellos años. Desde luego, la estadística era impresionante. Esto suponía que casi un noventa por ciento de los egresados de escuelas superiores públicas y privadas continuaba estudios. En nuestras islas se podía estudiar lo que se quisiera y había recursos suficientes para ello, tanto a través de asignaciones legislativas boricuas como mediante ayudas provenientes de la esfera federal. ¿Quién se atrevía a sugerir que algo no andaba tan bien en nuestro mundo educativo?

Pero escondido en aquel crecimiento vertiginoso que venía de finales de los sesenta y setenta había cierta inconciencia que no nos debe sorprender. Así como no pudimos aterrizar adecuadamente en el bipartidismo, tampoco supimos confrontar los retos que la enseñanza en sus dos niveles nos plantearía una vez ya casi todos teníamos acceso a formación postsecundaria. La preocupación debió haber dejado de ser porque todos pudiéramos titularnos, sino atender la dimensión cualitativa de tanta titulación. No obstante, los instintos tribales que no nos permitían reconocer en el otro ninguna aportación valiosa y que nos llevaban a querer partir siempre de cero, como si los anteriores no hubieran contribuido nada, le pusieron coto a cualquier entendido que eventualmente produjera una mejor administración de los recursos, pero sobre todo que impulsara la calidad a todos los niveles. Hubo voces divergentes, pero a estas apenas les permitimos expresarse.

Se siguieron y se siguen añadiendo centros de estudios postsecundarios a lo largo y ancho del país. En el ámbito privado continuaron fundándose instituciones con diversos enfoques, tanto en niveles educativos como disciplinas académicas y tipo de organización; por ejemplo, con fines de lucro y religiosas. De igual forma, se incorporaron instituciones con ofrecimientos a distancia. A esto se le debe añadir que en muchos casos se reprodujeron los mismos ofrecimientos académicos. Este desarrollo estuvo guiado en muchas ocasiones por la lógica de la competencia de mercado sin que necesariamente se tomara en consideración la sociedad que quisiéramos construir en Puerto Rico.

Y sin embargo, ¿cómo negar la importancia que han tenido para el país, el rol clave que han desempeñado para decenas de miles de puertorriqueños que de ellas no haber estado allí no hubieran alcanzado sus sueños, mejorado sus condiciones materiales de vida y contribuido tanto como lo han hecho egresados de la UPR y otras instituciones postsecundarias públicas? Pero al verse cada vez más a sí mismas como negocios, sean o no sean legalmente for profit, ¿acaso no sacrifican justamente lo que la tradición casi milenaria de lo universitario tomó como fundamento y que instituciones públicas como el Conservatorio de Música de Puerto Rico y la Escuela de Artes Plásticas y Diseño, no pierden de vista aunque sufran de una vergonzosa escasez de recursos? ¿Les proveen a sus estudiantes y profesores las condiciones para fomentar, ampliar y compartir los múltiples saberes con los que un universitario puertorriqueño debe estar familiarizado en estos tiempos?

Con un Consejo de Educación de Puerto Rico (hoy Junta de Instituciones Postsecundarias), venido a menos, atendido por muy pocos empleados y también con escasos recursos, como todo el ámbito público del pobre país, ¿quién vela porque las docenas de IES que nos han estado formando en múltiples disciplinas, oficios y profesiones, públicas y privadas, cumplan con una agenda dirigida a fomentar una ciudadanía responsable y una economía autosustentable, por mencionar dos metas evidentes en el Puerto Rico de hoy? ¿El Reglamento para el Licenciamiento de Instituciones de Educación Superior en Puerto Rico, aprobado en octubre del 2012 o la Ley 212 de Registro y Licenciamiento de Instituciones de Educación del 12 de agosto de 2018? Se trata de documentos sin espíritu, inertes, sobre todo sin visión de lo que el país necesita para superar el tranque que nos caracteriza desde hace décadas y poder construir la sociedad plena a la que tenemos derecho. Pero se dirá que si estos documentos solo licencian, son las agencias acreditadoras, en su mayoría proveniente del norte, las que atienden esa otra dimensión, digamos que cualitativa.

Sin embargo, la experiencia nos dice que cierta burocratización se ha apoderado de mucho de estos procesos y que invariablemente son generosamente protagonizados por colegas excepcionales que al final de los ciclos producen los debidos informes. Estas acreditaciones, aunque convenientes para puestas al día de gestiones y resumés, no generan la efervescencia intelectual imprescindible para que medre lo universitario, pues esta es harina de otro costal. Tampoco los rankings, con los que se han obsesionado tantas universidades a través del globo, son de mucha ayuda para instituciones con tan exiguos recursos como las nuestras, aunque no se debe perder de vista que nuestro vergonzoso desempeño en ellos revela qué es lo que se piensa de nosotros más allá de nuestros ombligos.

Lo universitario definitivamente se ha transformado. Se ha convertido en portaestandarte de los esfuerzos que hacen las distintas sociedades por actualizar sus recursos tecnocientíficos y las dimensiones de las artes y las letras, según se conocían antes, hoy identificados con el término cultura, ocupan puestos subordinados. Pero los grandes centros de estudio no las abandonan. Si Oxford hoy está entre las universidades que compiten por dar con la vacuna que atenderá en su día la pandemia del COVID-19, también se conoce por tener una de las facultades de filosofía más prestigiosas del mundo.

En algún momento Oxford optó por ser lo que es, como lo han hecho tantas instituciones universitarias a través de los tiempos. No siempre fue la mejor universidad del mundo, según algunos, pues tuvo momentos menos merecedores de atención, pero se mantuvo fiel a lo que la ha conducido a ser lo que es. En Puerto Rico ha habido unidades de la UPR con un prestigio extraordinario en algún momento. Y entre las privadas se observan iniciativas de gran valor que ofrecen formación profesional de calidad. Si en las primeras hay que continuar invirtiendo, a las segundas se les debe el reconocimiento que se merecen.

Necesitamos un diálogo universitario serio, que nos permita conversar sobre estos asuntos. En este deberíamos ser capaces de afirmar que entre nosotros hay demasiadas instituciones postsecundarias, públicas y privadas y que ahora es preciso separar el grano de la paja. El llamado no es a que nos parezcamos a Oxford; la convocatoria es a que nos conozcamos mejor a nosotros mismos. Necesitamos un acuerdo que nos lleve a invertir en ciencias médicas, enfermería y ciencias agrícolas, sin olvidar proyectos de gran envergadura como el Departamento de Estudios Hispánicos del Recinto de Río Piedras, por ejemplo, que tanto prestigio nos ha dado y pese a que en ocasiones pueda tener muy pocos estudiantes. ¿Pero cuántas escuelas de derecho necesitamos, cuántos programas de administración de empresas, cuántas Facultades de Pedagogía?

Apenas conversamos sobre las aportaciones histórico-sociales que pueden hacer sociedades como la nuestra, como si todo dependiera de las grandes naciones o de la tecnología. Perdemos de vista las extraordinarias oportunidades que se nos ofrecen a través un ámbito universitario bien articulado. ¿Qué esperamos para ello?