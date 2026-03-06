Opinión
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Manuel Morales Jr.Manuel Morales Jr.
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:Iniciativa privada, responsabilidad institucional

En Puerto Rico ha faltado un entorno institucional confiable que respalde la productividad, y simplifique procesos, escribe Manuel Morales

6 de marzo de 2026 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
En Puerto Rico ha faltado un entorno institucional confiable que respalde la productividad, y simplifique procesos, escribe Manuel Morales (Carlos Rivera Giusti/Staff)

He leído con detenimiento una columna de opinión publicada hace poco en este espacio que resalta la hábil estrategia promocional que ha posicionado globalmente a Bad Bunny como una megaestrella. El escrito señala que por operar Puerto Rico bajo un modelo capitalista no corresponde al Estado alterar la economía sino limitarse a proteger a los ciudadanos y abrir espacio a la iniciativa privada. Coincido en que el sistema de libre empresa descansa en la creatividad, el riesgo y la capacidad de los individuos para identificar oportunidades y generar riqueza. El escrito, sin embargo, omite un elemento fundamental del capitalismo: la función del gobierno de diseñar instituciones que permitan el funcionamiento eficiente del mercado.

Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ACERCA DEL AUTOR
Manuel Morales Jr.

Manuel Morales Jr.

Empresario
