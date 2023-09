Jenniffer González, gracias por romper esquemas

Como dicen por ahí, “descalza y embarazada”, eso le faltó decir al presidente de Proyecto Dignidad, César Vázquez, de cómo quiere ver a Jenniffer González. Así se expresó recientemente al recomendarle a la comisionada residente en Washington que no aspire a la gobernación porque se encuentra en estado de gestación. De hecho, argumentó que si se tratara de su esposa o hija le diría que no participara en la política. Me pregunto, si así fuera, ¿sería la decisión de ella o de él?