Joe Biden, Puerto Rico y la plataforma demócrata

“The people of Puerto Rico deserve self-determination on the issue of status” - Plataforma DNC 2020

En días recientes el Partido Demócrata de los Estados Unidos aprobó una progresiva plataforma de las políticas públicas con las que el vicepresidente Joseph Biden se medirá contra el presidente Donald Trump. Para Puerto Rico hay fuertes compromisos programáticos en el área de trato igual en programas de salud, condonación de préstamos de emergencias a los municipios, inversiones en desarrollo económico y un compromiso de acabar con la reestructuración de la deuda y trabajar con los puertorriqueños hasta disolver la Junta de Supervisión Fiscal. Sobre el centenario tema del status político, hay un compromiso con el derecho a la autodeterminación del pueblo de Puerto Rico. Esa simpleza es complicada. De hecho, en esta ocasión, lo fácil fue lo más difícil.

Estar a favor de la libre determinación del pueblo de Puerto Rico es un reconocimiento cabal de que la decisión sobre la relación última entre Puerto Rico con los Estados Unidos no la decide un presidente, la decide el pueblo de Puerto Rico. Si la determinación es sobre la estadidad, pues al Congreso como representante del pueblo norteamericano, no al presidente, es a quien le toca tomar la decisión sobre la admisión.

El derecho a la libre determinación es uno de esos principios cardinales que forma parte del entramado de derechos fundamentales protegidos por la Carta de Derechos de las Naciones Unidas desde que existe una. De lo que trata es de un principio de justicia de que los pueblos decidan su futuro sin interferencia externa. El derecho a la libre determinación es una expresión de respeto a la individualidad de un pueblo, a su cultura, su idioma, sus tradiciones, sus idiosincrasias, su sentido de existencia como país y su voluntad a constituirse como pueblo.

Hay estadistas demócratas que insistieron en el Comité de Plataforma que se sustituyera el principio digno de respetar el derecho del pueblo de Puerto Rico a su autodeterminación por un lenguaje de odio tóxico al estadolibrismo y de ensalzamientos a la estadidad. Trataron, pero no se les dio y prevaleció la cordura sobre el fanatismo. El Partido Demócrata, por definición, es un partido de inclusión. Repudia la segregación, el discrimen basado en raza, sexo, orientación sexual, preferencias religiosas o afinidad política. Eso aplica de igual manera a como ven el tema del status político de Puerto Rico.

La pretensión de algunos demócratas estadistas era la expulsión ideológica de los estadolibristas del seno de Partido Demócrata, buscando que se adoptara un lenguaje que dijera “estadolibristas no son bienvenidos” y lo que lograron fue un letrero amplio que dice “todos bienvenidos”. Una presidencia de Joe Biden para Puerto Rico sería eso, para todos los puertorriqueños y no para unos pocos.

Esa marca de fábrica ya está suficientemente enraizada en los genes del Partido Demócrata de los Estados Unidos como para buscar una estrategia de “quítate tú pa’ ponerme yo”. Fue correcta la adopción de ese lenguaje de inclusión y de reconocimiento al pueblo puertorriqueño en la Plataforma. Lo contrario hubiera sido un colosal retroceso en madurez política para el Partido Demócrata.