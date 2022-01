Juan Ponce de León: la tarja debe contar la verdadera historia

La derrumbaron en la oscuridad, era de madrugada, pero todavía no salía el sol. Nadie los vio porque no hay seguridad en el área; se aprovecharon de la soledad de los adoquines y del silencio de la estatua. De esa manera, el torso de bronce fundido de Juan Ponce de León quedó en el piso separado de sus piernas y el dedo señalador apuntando hacia el cielo, en medio de cemento roto. No son los primeros, ni serán los últimos en derribar estatuas; en Estados Unidos y otras partes del mundo se han derribado muchas.