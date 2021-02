Juancho y la desigualdad educativa

Me detuve en el puesto de gasolina antes de subir al barrio a cuidar a mis padres y un triste ser humano, uno de tantos marginados que ya son parte del paisaje urbano de la colonia decadente, se me acercó a pedirme dinero. Me reconoció y dijo: “Junior, ¿no te acuerdas de mí?, estudiamos en la elemental José de Diego”. Cuando alguien me dice Junior sé que es del barrio o de mi entorno familiar cercano. Bajo las capas de maltrato que maquillaban su rostro finalmente pude distinguir al Juancho con el que jugué pelota, cantamos en las actividades de la escuela y participamos en un drama el día de Baldorioty de Castro.