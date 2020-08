Justicia y bongó

La Fiscalía federal en la isla inauguró un nuevo género musical: el bolero justiciero. Con estrofas de gabán parroquial y una voz seca que ni abarrota ni arrebata, el actual jefe de la Fiscalía federal, Stephen Muldrow, redujo a una loseta el ardor electoral. La pandemia se encargó de despejar el escenario: un podio de madera con tintes de confesionario y un suave ritmo de bongó aderezaron las últimas dos conferencias de prensa del FBI. En la primera, la altura de Muldrow me recordó a Felipe “La Voz” Rodríguez cantando “Te voy a hacer llorar”. Pero la segunda fue de otro matiz: la lectura del pliego letal y su pelo engominado parecieron aleluyar el timbre de subasta y serenata con el que Tito Rodríguez entonaba “Tiemblas”. A más de una veintena de analistas políticos el corazón se les volvió un semáforo, y hasta encomiaron el estilo de Muldrow con el mismo trance místico con el cual salmodian el laicismo. ¿Cuándo fue que los fiscales federales se convirtieron en estrellas televisivas?

Lo cierto es que, en los últimos años, las ruedas de prensa de la Fiscalía federal en la isla se han convertido en un karaoke justiciero de variopinta discografía. Nadie puede negar que una de las canciones más sonadas del FBI, hasta hace poco, fue aquella titulada “Pon gratis a la cárcel” de Douglas Leff. Así lo evidenciaron algunas estaciones de radio cuando reprodujeron -con infatuación salsera- la letra de aquel soneo federal: “A los corruptos les decimos, son lo peor de lo peor; vamos a darle pon gratis a la cárcel, en el asiento trasero de un vehículo oficial”. El contrapunteo duelista y explosivo de la rumba de Douglas Leff, el exjefe del Negociado de Investigaciones de San Juan, recuerda algo del acervo interpretativo de Marvin Santiago y sus frases: “Hinca por ahí”, “Se te acabó el guiso”, “Y esto es oficial”. Basta escuchar el pícaro fronteo de la canción “Estaca de guayacán” para que la comparación no le suene tan injusta a los fanáticos del sonero: “Pongo verde a los maduros, castigo a los que dan, vuelvo al presente futuro, yo vuelo con Supermán”.

Por más gracia que tuviera la personalidad de Douglas Leff, el estilo de Rosa Emilia Rodríguez siempre fue de otro cantar. Mientras estuvo al frente como jefa de la Fiscalía Federal, sus reprimendas oficiaron un dramatismo de Broadway con asomo adoptivo hacia el musical “Nace una estrella”. Con su carmín de apocalipstick, sus espejuelos trágicos y esa risa a pómulos llenos, la exfiscal federal trasladó las advertencias del corifeo griego a títulos de baladas pop: “Vendrán más arrestos”, “El primero de muchos”, “Ya basta de corrupción” y “No gocen todavía por mi retiro”. ¿Quién no se acuerda del coro del grupo Mecano que popularizó el verso: “una rosa, es una rosa, es una rosa”?

Poco antes de que Muldrow cambiara la pista melódica, el Tribunal Supremo tuvo su lugar en el karaoke judicial de la isla. Pero el estilo del Tribunal huye de las conferencias de prensa y desdeña el espectáculo aristocrático de “los federicos”. Aunque sabe trazar su prestigio a la usanza del filósofo Immanuel Kant -y su lealtad por Federico I de Prusia-, el Tribunal prefiere la distancia del pergamino fatal y el cerco de modernidad medieval. Lanzados los toallazos supremos tras el desastre primarista, los jueces regresaron al claustro playero de Puerta de Tierra con tranquilidad canónica, convencidos de dos cosas: que el octavo círculo del “Infierno” de Dante ya está destinado para los que cometen fraude, y que en el Paraíso de la “Divina Comedia” siempre hay solfeo celestial.

Pero el bolero federal de Muldrow ha puesto a sudar, con alegría dolorosa, la cintura de muchos. Bien dijo Monsiváis que el bolero es un festín de caza, el nirvana de la dicha y la desdicha, cantada con voz de cuna y de tumba. De aquí a noviembre, ningún candidato a la gobernación podrá eludir el pentagrama jurídico. En los debates por venir, algunos vocalizarán “Se me olvidó que te olvidé” y otros canturrearán el clásico “Tú me acostumbraste”. Si siguen así, el FBI terminará por federalizar el turismo de la conciencia nacional y ya no quedará confianza estatal ni siquiera debajo del bongó.