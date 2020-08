Kamala Harris: un hito histórico en la boleta presidencial

Los pasados meses han sido unos de mucha especulación sobre quién sería la compañera de Joe Biden en la boleta electoral demócrata, de cara a las elecciones presidenciales en noviembre. Lo que sí sabíamos es que sería una mujer quien acompañaría a Biden en el ticket. Muchas lideresas fueron mencionadas como posibles candidatas para el rol, entre ellas Elizabeth Warren, senadora de Massachusetts y excandidata a la presidencia; Val Demmings, miembro de la Cámara de Representantes federal y Keisha Lance Bottoms, alcaldesa de Atlanta. Finalmente, Biden tomó la decisión de escoger a Kamala Harris, senadora de California, como su compañera.

La designación de Harris es histórica en muchas formas. Es la primera vez en la historia de la nación que una mujer negra y de descendencia asiática se convierte en candidata a la vicepresidencia. Harris, siendo hija de inmigrantes, ha logrado posicionarse como una de las voces más influyentes en todo Estados Unidos y superado por sí sola un sinnúmero de barreras en su trayectoria profesional.

La estrategia de correr junto a Harris inyecta a la campaña de Biden un sentido de entusiasmo que le hacía falta. Por un lado, Biden es un candidato que, junto a su perfil conciliador, incita a electores republicanos moderados a votar por él. Mientras que Harris es más liberal, más joven y más puntual, con un estilo fenomenal y eficientemente incisiva a la hora de debatir— ha dedicado la mayor parte de su carrera profesional a la fiscalía. Ambas aspiraciones se complementan una a la otra. Ya Donald Trump la ha tildado de malvada y desagradable porque él sabe que este ticket es una amenaza a sus ya laceradas aspiraciones para revalidar.

PUBLICIDAD

No obstante, para Puerto Rico su ascenso puede representar más del estatu quo. Aunque la senadora californiana sí ha estado pendiente de los eventos más colosales que han acontecido en las islas, no podemos obviar que durante la primaria demócrata no contó con propuestas para Puerto Rico en su agenda de llegar a la Casa Blanca. Similarmente, en el presente la campaña de Biden no ha publicado sus propuestas para con Puerto Rico.

Aunque cualquier demócrata sería un mayor aliado para con Puerto Rico y la comunidad hispana que un republicano, no podemos conformarnos con simples mensajes en las redes sociales como muestra de solidaridad. ¡Necesitamos acción, compromiso y ejecución!

Aún así, hay que darle tiempo al tiempo. Este es solo el comienzo de lo que será una elección monumental. Todo apunta bien para Biden, quien no ha tenido los mejores números con electores hispanos. Sin embargo, en una encuesta de Voto Latino y el Voter Participation Center encontraron que Harris contaba con 59% de entusiasmo entre electores hispanos de ella ser designada vicepresidenta.

Su candidatura es motivo de celebración porque el boleto electoral refleja lo que somos como partido y sociedad: diversos. Como me sentí en el momento que Barack Obama fue electo primer presidente afroamericano, así se deben sentir muchas niñas que aún no han tenido la dicha de observar una mujer visiblemente negra y de herencia asiática en las alturas de las esferas de poder.