Kamala Harris: un hueso difícil de roer para los republicanos

Joe Biden decidió. Kamala Harris, la única precandidata a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Demócrata que se atrevió a retar el velo de anti-racista santidad de Biden durante los debates, fue seleccionada por el virtual candidato demócrata para la posición de vicepresidenta, en las elecciones del próximo 3 de noviembre.

La larga espera y complejo proceso de evaluación de una primera mujer de descendencia india, tamil y afroestadounidense para co-encabezar la papeleta culminó con la persona con mayor atractivo para enfrentar a Donald Trump con alguna receta de su propia medicina.

Su madre, Shyamala Gopalan, es una científica especialista en cáncer de mama que emigró a los Estados Unidos desde Madrás, India, en 1960. Su padre, Donald Harris, emigró de Jamaica en 1961 para cursar estudios de posgrado en economía en la Universidad de California en Berkeley y actualmente es profesor de economía de la Universidad de Stanford. El trasfondo jamaiquino-tamil de Harris motivó a Donald Trump, Jr. a advertir que, al igual que Obama, ella no es “negra de verdad”.

Nacida en Oakland, California en 1964, se graduó de la escuela secundaria Westmount en Quebec, Canadá. Hizo su bachiller en ciencias políticas y economía en la Universidad Howard, en Washington, D.C. y completó su Juris Doctor del Hastings College of the Law de la Universidad de California en 1989. Ha recibido títulos honorarios de la Universidad Howard (2012 y 2017) y de la Universidad del Sur de California (2015).

Se desempeñó como fiscal de distrito adjunta en el Condado de Alameda, California, desde 1990 hasta 1998, y como fiscal del Distrito de San Francisco entre el 2004 y el 2011. Fue electa fiscal general de California en 2010 y reelegida en 2014. El 8 de noviembre de 2016, derrotó a la mexico-estadounidense Loretta Sánchez para ocupar su puesto en el Senado.

Harris es la tercera senadora por California y la primera de ascendencia jamaiquina o india. En el Senado, ha apoyado la iniciativa de pagador único, la legalización del cannabis, la protección municipal de los inmigrantes indocumentados, la Ley Dream para hijos nacidos y/o criados en los Estados Unidos, la reducción de impuestos para las clases media y trabajadora, así como el aumento de los impuestos a las corporaciones y al 1% de los estadounidenses más acaudalados.

Criada dentro de la iglesia bautista negra, donde cantaba en el coro y también asistía a un templo hindú, aunque se auto-clasifica bautista, Harris se casó en agosto del 2014 con el abogado judío Douglas Emhoff, con quien tiene dos hijastros adultos.

¿Por qué Harris?

La decisión de Joe Biden obedece a varios elementos claves de la política estadounidense en este 2020, sobre todo tras los asesinatos de George Floyd y Breonna Taylor.

En primer lugar, Harris tiene una amplia experiencia en el mayor sistema de justicia estatal de los Estados Unidos. Desde este combatió la pena de muerte y estableció programas de “segundas oportunidades”. Este factor es significativo al considerar que aun cuando la población negra representa el 13% de la población total de los Estados Unidos, dentro del sistema de corrección el 40% de los reclusos son negros, o 2,306 negros por cada 100,000 habitantes, en comparación con 450 blancos por cada 100,000 habitantes. En las instituciones juveniles, el 43% de los varones y 34% de las mujeres encarceladas son negros, lo cual prácticamente asegura su catalogación como criminales el resto de sus vidas.

En segundo lugar, Harris es mujer. En el 2018, 55.0% de los estadounidenses elegibles para votar eran mujeres, en comparación con 51.8% de los hombres. Ese año, 43% de las mujeres votaron en comparación con 40.8% de los hombres. Entre el 2000 y el 2017, la cantidad de afroestadounidenses en edad de votar aumentó en 31% a 15 millones, 3.5 millones más que en el 2000.

En tercer lugar, cuenta con varias características que la destacan por sobre las demás “contendientes” para el puesto. Como fiscal desarrolló un estilo de serena implacabilidad que los demócratas e independientes hartos de las expresiones peyorativas de los republicanos aplaudirán. A Harris “no le tiembla el pulso” ante cualquier contrincante. Menos aún ante el vicepresidente Mike Pence.

En cuarto lugar, su multilingüismo (inglés, francés, tamil) y la probable influencia de su abuelo materno y diplomático indio, P. V. Gopalan, le permitirán proyectar un temple sosegado y firme, sobre todo cuando tenga que representar al presidente en escenarios internacionales.

En quinto lugar, Harris tiene el temperamento para asumir el liderato de la rama ejecutiva y las fuerzas armadas, si tuviese que representar o sustituir a Biden, en caso de que este no pueda terminar su mandato.

Por último, Kamala Harris es “fotogénica”. Tiene una exótica belleza natural con la que a los publicistas les resultará fácil “adornar” la papeleta con Biden y contrastarla con la insípida imagen de evangélico sicofanta de Donald Trump.

La candidata representará un hueso duro de roer para los republicanos que no podrán evitar sonar racistas, misóginos y xenófobos, provocando repudio de parte de las mujeres en general, las no blancas en particular e incluso las y los provenientes del sub-continente indio, que representan el 1% de los inmigrantes y el 5.9% de los extranjeros no blancos.

Pero sobre todo, porque a Kamala Harris, a diferencia de sus detractores republicanos, nada ni nadie la amedrenta, menos aún Donald Trump.