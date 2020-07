La burbuja de la NBA puede agujerearse

Cuando reinicie la campaña de la NBA, el 30 de este mes en ESPN Wide World of Sports Complex en Orlando, no será con 22 equipos, ocho por conferencia y otros seis que pueden alcanzar los playoffs, sino que hay un 23: el COVID-19, a quien no se ha podido vencer por ser un virus que rebota más que un balón, nunca falla a distancia corta y no necesita un coach porque ataca y se defiende a la misma vez terroríficamente.

Desde que el comisionado Adam Silver y la Asociación de Jugadores, que preside Chris Paul, decidieron retomar las armas, ha habido estrellas como LeBron James que han afirmado que habrían preferido quedarse en casa junto a sus familiares, consciente que esta pandemia es invencible mientras no se apruebe una vacuna eficaz, la cual se busca en cientos de laboratorios del mundo.

Obviamente, jugar sin público y con poco descanso, unido a acciones salubristas muy estrictas, que prácticamente transforman los hoteles en cárceles, saliendo solamente para prácticas y partidos, y escapadas al golf y boliches, es vía de complacer a la TV, la que nutre los salarios, que han sufrido un recorte de un 20%, el menor en comparación con MLB y la NFL.

Sin embargo, también es inminente que los contagios no pueden evitarse por más reglas que se pauten y adopten, y lo que es peor: el estado de Florida encabeza actualmente los casos y las garras de la muerte no dejan de acechar si hay contacto físico, y en el baloncesto sobran a lo largo de los 48 minutos originales.

Asimismo, algunos expertos deportivos arguyen que el campeón tendría que acompañarse con un asterisco, pues esta temporada es una ampolla de improvisación.

The Arena, The HP Field House y The VISA Athletic Center servirán de escenarios, pero condicionados sus vestidores al medio uso, ya que al acabar los choques hay que ir sin dilaciones a las hospederías. Es casi seguro que todos los miembros estén entre 40 y 50 días sin compartir con su familia, lo que es más tortuoso aun para los que son padres o abuelos.

O sea, que es un certamen contra Natura y maquiavélico.