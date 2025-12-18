La compra de lealtades y la erosión a la democracia
Cuando desde la cúspide del poder se ataca a quienes no coinciden, se abdica del deber de representar, opina Gustavo Ruberté
18 de diciembre de 2025 - 5:00 PM
Las acciones del presidente Donald Trump y de quienes las justifican o las aplauden se deben repudiar con firmeza. No se trata de una discrepancia ideológica legítima sino de un patrón de conducta que degrada el ejercicio del poder y vulnera principios esenciales de la democracia. Cuando el Estado se utiliza para comprar aprobación mediante incentivos económicos selectivos, y el acto se disfraza con discursos grandilocuentes que pretenden presentarlo como “bien común”, lo que se practica es el clientelismo no una política pública responsable.
