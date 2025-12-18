Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
OpiniónPunto de vista
Suscriptores
OPINIÓN
Punto de vista
Gustavo J. Ruberté MaldonadoGustavo J. Ruberté Maldonado
Opinión
Explica ideas y extrae conclusiones basadas en la interpretación de hechos y datos.

prima:La compra de lealtades y la erosión a la democracia

Cuando desde la cúspide del poder se ataca a quienes no coinciden, se abdica del deber de representar, opina Gustavo Ruberté

18 de diciembre de 2025 - 5:00 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
Cuando desde la cúspide del poder se ataca a quienes no coinciden, se abdica del deber de representar, opina Gustavo Ruberté (Alex Brandon)

Las acciones del presidente Donald Trump y de quienes las justifican o las aplauden se deben repudiar con firmeza. No se trata de una discrepancia ideológica legítima sino de un patrón de conducta que degrada el ejercicio del poder y vulnera principios esenciales de la democracia. Cuando el Estado se utiliza para comprar aprobación mediante incentivos económicos selectivos, y el acto se disfraza con discursos grandilocuentes que pretenden presentarlo como “bien común”, lo que se practica es el clientelismo no una política pública responsable.

RELACIONADAS
Guías de Opinión
Las columnas deben enviarse a Gerardo Cordero: gerardo.cordero@gfrmedia.com. Las columnas tienen que ser de 300, 400 o 500 palabras. Al enviarnos su columna, el escritor concede a GFR Media una licencia exclusiva, perpetua, irrevocable, sublicenciable, mundial y libre de regalías para reproducir, copiar, distribuir, publicar, exhibir, preparar obras derivadas, traducir, sindicar, incluir en compilaciones u obras colectivas, y de cualquier otro modo de forma general utilizar su columna (en todo o en parte), sin reserva ni limitación alguna, en cualquier medio (incluyendo pero sin limitarse, a las versiones impresas o digitales o en los sitios web o aplicaciones móvil del periódico El Nuevo Día), forma, tecnología o método conocido en el presente o que sea conocido, desarrollado o descubierto en el futuro. El autor acepta que GFR Media, LLC, podría cobrar a los suscriptores las versiones digitales, sitios web o aplicaciones móviles de GFR Media por el acceso a la columna.
Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Tags
Donald TrumpGobierno de Estados Unidos
ACERCA DEL AUTOR
Gustavo J. Ruberté Maldonado

Gustavo J. Ruberté Maldonado

Arrow Icon
El autor es maestro, director escolar e ingeniero.
Popular en la Comunidad
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: