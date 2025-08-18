Opinión
18 de agosto de 2025
80°nubes dispersas
La construcción de la puertorriqueñidad

La puertorriqueñidad no siempre fue un constructo tan bien definido como el que existe en nuestro actual imaginario colectivo, escribe Wilfrido Ortiz

18 de agosto de 2025 - 10:15 PM

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente del autor y no reflejan las opiniones y creencias de El Nuevo Día o sus afiliados.
El monumento al Jíbaro se encuentra frente a la PR-52, en Cayey. (GFR Media)
El monumento al Jíbaro se encuentra frente a la PR-52, en Cayey (Archivo)

Aunque hoy día nos resulte casi imposible entender esto, la puertorriqueñidad no siempre fue un constructo tan bien definido como el que existe en nuestro actual imaginario colectivo. A finales del siglo 19 empezaron los primeros pasos en esa dirección con obras como El Aguinaldo Puertorriqueño, El Gíbaro, La Charca, de Manuel Zeno Gandía, El Velorio, de Francisco Oller y la pintura ruralista de Manuel E. Jordán. Sin embargo, no es hasta la famosa Generación del 1930, que la intelectualidad puertorriqueña empuja con fuerza para sentar las bases que definirían finalmente la construcción de nuestra identidad nacional.

Puertorriqueños por el mundo Puerto Rico Luis Muñoz Marín Instituto de Cultura Puertorriqueña Ateneo Puertorriqueño Folclor
Wilfrido G. Ortiz

Wilfrido G. Ortiz

