La convención de estatus y el derecho de autodeterminación

El 17 de enero de 1989 ocurrió un evento político que hoy día se caracterizaría como extraordinario. Desde La Fortaleza, los presidentes de los tres partidos políticos principales emiten una declaración conjunta firmada por cada uno de ellos en representación de sus colectividades: Rafael Hernández Colón (PPD), Baltasar Corrada del Río (PNP) y Rubén Berríos Martínez (PIP). En lo que nos concierne en estos momentos, destaco la premisa fundamental de la declaración incluida textualmente al comienzo de la declaración: Puerto Rico nunca ha ejercido su derecho a su autodeterminación y reclamaba poder hacerlo. Esa declaración del Pueblo de Puerto Rico era para el gobierno de los Estados Unidos y el mundo entero. Ese día, esa parte de nuestro debate debió haber concluido. Restaba identificar los mecanismos para ejecutar ese derecho. Ese mismo año, se discutió ante el Congreso una legislación tipo plebiscitario avalada por el Congreso: el llamado proyecto “Johnston” que auspiciaban todos los partidos políticos principales.

El proyecto fracasó ante un Comité del Senado de los Estados Unidos. Desde entonces, nunca más hemos estado tan cerca de un referéndum sobre nuestro estatus político y el ejercicio al derecho de autodeterminación. Este proceso nos acercaba al ejercicio de este derecho por diversas razones. Destaco dos: las definiciones de las opciones habían sido cuidadosamente elaboradas por los partidos políticos pero muy cerca del parecer o predisposición del Congreso. Por esta razón, el resultado del plebiscito comprometía de una forma peculiar al Congreso de los Estados Unidos. De hecho, precisamente por eso no logró el aval del mencionado comité.

Todos los intentos repetidos por ejercer nuestro derecho a la libre determinación también han fracasado. Entre las dificultades encontradas para lograr consensos partidarios, destaco el menguado interés en lograr esos acuerdos ante la estrategia de adelantar un determinado estatus disfrazado de una aparente libre selección de alternativas.

Nunca hemos intentado lograr ejercer este derecho por una vía no fracasada anteriormente. Esa es la oportunidad que siempre ha presentado la llamada “asamblea” o “convención de estatus”. La historia de este mecanismo fue resumida con precisión y claridad por el colega José Javier Lamas en este mismo espacio. No es nuevo. Para una comprensión básica del mecanismo, considérese lo siguiente. Fiel a un principio fundamental de la democracia, se inicia con la votación de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, sigue con una votación general para elegir los y las delegadas a una convención y culmina con la articulación de una propuesta de estatus que debe ser aprobada también en votación general.

Lo novedoso y fundamental que trae el proyecto de ley presentado por las congresistas Nydia Velázquez y Alexandra Ocasio Cortez, es que esta convención es promovida y avalada por el Congreso. Es decir, por el mismo Congreso que dispone de nuestras vidas individuales y colectivas a través de la Cláusula Territorial. Más aún: sería articulada de tal forma que crea un mecanismo de comunicación continua entre dicha convención y un organismo federal que representaría al gobierno de los Estados Unidos. Me refiero a la “Comisión Congresional Bilateral Negociadora” cuya composición permitiría que funcione como una especie de “gobierno permanente” de los Estados Unidos no sujeto a los vaivenes electorales norteamericanos. Mas interesante aun: el anteproyecto dispone que esta comisión tendría autoridad para ofrecer respuestas a las interrogantes que suscitan las varias alternativas de estatus discutidas en la convención. Me refiero a las relacionadas con y cito: “la cultura, el idioma, sistemas de educación públicos y sistemas judiciales, contribuciones o impuestos, y ciudadanía americana así como ofrecer asistencia técnica y asesoría constitucional”. ¿Acaso no son estas algunas de las dudas que históricamente nos han acompañado en la perenne discusión del tema?

Si dejamos a un lado las discusiones de las motivaciones posiblemente políticas para presentar la propuesta en estos momentos, es decir, si analizamos la misma en sus méritos, comprenderemos su trascendencia. Para ello, debemos creer de verdad que nos cobija sin ambigüedad el derecho de autodeterminación. En lo esencial permitiría lo que siempre han reclamado ambas partes: conocer qué quiere el Pueblo de Puerto Rico mientras obliga de forma simultánea a conocer qué piensa el gobierno de los Estados Unidos sobre esta petición para finalmente salir de la territorialidad colonial.